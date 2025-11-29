  1. دانشگاه و فناوری
ثبت نام آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی علوم پزشکی دانشگاه آزاد تمدید شد

ثبت نام آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی ویژه پذیرفته شدگان سال ۱۴۰۴رشته های گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی،کارشناسی پیوسته و دکتری عمومی تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت نام آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی ویژه پذیرفته شدگان سال ۱۴۰۴ رشته‌های گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و دکتری عمومی تا ساعت ۲۴ یکشنبه ۹ آذر ماه تمدید شد. متقاضیان می‌توانند به منظور ثبت نام به سامانه www.azmoon.org مراجعه نمایند.

این آزمون روز جمعه ۲۱ آذر ماه در تهران و مراکز استان‌ها برگزار می‌شود و پذیرفته شدگان لازم است در زمان ثبت نام با توجه به شرایط و محل سکونت یا تحصیل نسبت به انتخاب و ثبت حوزه امتحانی مورد نظر خود اقدام نمایند.

