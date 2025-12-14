ثروت کمتر از ۶۰ هزار نفر در جهان ۳ برابر دارایی نصف جمعیت جهان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، بر اساس گزارش نابرابری سال ۲۰۲۶، نابرابری در جهان در سطوح بسیار بالایی قرار دارد به گونه‌ای که ثروت کمتر از ۶۰ هزار نفر میلیونر بالای در جهان که معادل کمتر از ۰‌.۰۰۱ جمعیت جهان هستند، سه برابر ۵ دهک پایین درآمدی جمعیت کل کره زمین است.

بر اساس این گزارش که بر مبنای نتایج ۲۰۰ تحقیق تدوین شده، نابرابری ثروت در جهان در همه حوزه‌ها وجود دارد به گونه‌ای که یک دهک جمعیت پولدار جهان در حال حاضر سه چهارم کل ثروت جهان را در اختیار دارند و این در حالی است که مجموع دارایی ۵ دهک پایین جمعیت کره زمین معادل دو درصد کل ثروت موجود در جهان است.

در حوزه درآمد هم نابرابری ین مردم کره زمین سر به فلک کشانده به گونه‌ای که درآمد ۱۰ درصد ثروتمند بالای جمعیت جهان بیش از مجموع درآمد ۹ دهک دیگر است؛ از طرفی مجموع درآمد ۵ دهک پایین جمعیت کره زمین حتی به یک دهم کل درآمد توزیع شده در جهان هم نمی‌رسد.

نویسندگان گزارش مذکور اعلام کرده اند که نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که حجم قابل توجهی از قدرت مالی در اختیار یک اقلیت کم جمعیت است و این در حالیست که میلیاردها نفر حتی به کمترین پشتوانه و ثبات مالی نیز دسترسی ندارند.

در این گزارش آمده است که یکی از راه حل‌های کاهش نابرابری در جهان دریافت مالیات بیشتر از ثروتمندان است و فقط دریافت ۳ درصد مالیات از ۱۰۰ هزار نفر ثروتمند بالای جهان می‌تواند ۷۵۰ میلیارد دلار آورده ایجاد کند که معادل مجموع بودجه آموزشی اقشار متوسط و ضعیف در همه کشورهای جهان است.