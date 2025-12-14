به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور صبح امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه در جلسه شورای مدیران سازمان به مناسبت هفته و روز پژوهش گفت: در سازمان‌هایی مانند پزشکی قانونی به عنوان مجموعه‌ای علمی و خدمت رسان، پژوهش امری مهم و اجتناب ناپذیر است به ویژه آنکه این سازمان بر اساس قانون تشکیل سازمان وظایفی جدی در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات کشور با پرداختن به پژوهش و امور تحقیقاتی برطرف خواهد شد، تصریح کرد: اگر در جایی از کشور شاهد آن هستیم که مشکلی حل نشده باقی مانده و یا آنکه جامعه به اندازه کافی رشد نکرده، علتش نبود نخبه در آن حوزه و یا به کار نبستن توان و اراده لازم برای حل مسئله است.

مسجدی با تأکید بر اینکه رفتن به سمت نخبگان و استفاده از توان و دانش آنان یک ضرورت است، افزود: خوشبختانه در مجموعه پزشکی قانونی اهتمام کافی برای پرداختن به امور پژوهشی و تحقیقاتی وجود دارد و امیداست که هر روز شاهد اتفاقات بهتر و مؤثرتر در این حوزه برای حل مشکلات سازمان باشیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، ادامه داد: فلسفه وجودی سازمان توسعه عدالت و کمک به تحقق عدل و انصاف است و اگر سازمان پزشکی قانونی کشور امروز در مجموعه قوه قضائیه می‌درخشد به دلیل دلسوزی نیروی انسانی آن و در نتیجه عملکرد مناسب سازمان است.

وی با اشاره به نظرسنجی اخیر گروه افکار سنجی دانشگاه تهران در خصوص رضایتمندی ارباب رجوع از عملکرد دستگاه قضائی و سازمان‌های تابعه آن؛ گفت: بر اساس این نظرسنجی که مربوط به شش ماهه نخست امسال است، ۷۴ درصد مراجعین از عملکرد پزشکی قانونی رضایت داشتند، اما درصد افراد ناراضی نیز زنگی خطری برای سازمان در راستای بهبود روش‌ها و تکریم و احترام هر چه بیشتر ارباب رجوع است.

به گفته مسجدی، بر اساس این نظرسنجی، سازمان پزشکی قانونی کشور در بین دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه در موضوع رضایتمندی ارباب رجوع در رتبه سوم قرار دارد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به بهانه تقدیر از سه تن از اعضای هیئت علمی بازنشسته سازمان، اظهار داشت: در اندیشه دینی ما بازنشستگی مفهومی ندارد و مرحله جدیدی از زندگی است و قطعاً فردی که بیش از ۳۰ سال در یک جایگاه خدمت کرده است، تجارب و اندوخته‌ای دارد که برای حل مشکلات کشور و سازمان مفید خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مسئولیت پذیرترین و بهترین همکاران جامعه پزشکی در سازمان پزشکی قانونی کشور مشغول فعالیت هستند، افزود: درخواست من از همکاران بازنشسته آن است که از مجموعه سازمان منفک نشوند و حتماً همچون گذشته با سازمان در ارتباط باشند زیرا سازمان به توان علمی و دانش تخصصی آنان نیاز دارد.

مسجدی تصریح کرد: جایگاه امروز سازمان در قوه قضائیه مرهون تلاش‌ها و خدمات همکارانی است که عمری را در این سازمان خدمت کرده و به بازنشستگی رسیده‌اند و البته تلاش‌های صادقانه همکارانی که هم اکنون مشغول کار و ارائه خدمت هستند.

در ادامه این مراسم دکتر امیرحسین مهدوی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان گفت: پزشکی قانونی کشور به دلیل ماهیت تخصصی و حساس مأموریت‌های خود، بیش از بسیاری از نهادهای دیگر نیازمند پژوهش‌های کاربردی، داده محور و مبتنی بر اصول علمی است.

وی افزود: طی سالیان اخیر با حمایت‌ها و ارشادات رئیس سازمان و حضور ارزشمند پژوهشگران و اعضای هیئت علمی، شاهد رشد کیفی وکمی قابل توجهی در فعالیت‌های پژوهشی، توسعه زیرساخت‌های علمی و افزایش مشارکت واحدهای ستادی و استانی در طرح‌های تحقیقاتی بوده‌ایم واین دستاوردها مرهون تلاش‌های ارزشمند اعضای هیئت علمی سازمان، پژوهشگران متعهد سازمان و پشتیبانی معاونین و مشاورین و مدیران کل محترم ستادی و استانی است.

در ادامه داود میرترابی، مدیرکل امور پژوهشی سازمان و محسن صابری، رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات پژوهشی ارائه کردند.

شایان ذکر است در این مراسم از عبدالرزاق برزگر، حمیدرضا دانش‌پرور و بشیر نازپرور اعضای هیئت علمی بازنشسته سازمان، آرش علیپور به دلیل نگارش فصل هفتم کتابInvestigative and predictive DNA testing و مهدی فروزش، جابر قره داغی و مسعود قادی پاشا به عنوان پژوهشگران برتر تقدیر شد.