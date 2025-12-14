به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن امامیان ظهر یکشنبه در آئین گرامیداشت هفته پژوهش در سالن پورسینای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ضمن اشاره به اهمیت پژوهش در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرد: همانطور که معظم له نیز تاکید دارند امروز پژوهش دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک وظیفه ملی است.
وی با بیان اینکه پژوهش آثاری دارد که ماندگاری اثر پژوهش برای آیندگان یکی از آنان به شمار میآید، افزود: هر پژوهش و هر دستاورد علمی میتواند یاد و خاطره ما را برای آیندگان زنده نگه دارد و همانطور که بزرگان علم و ادب نامشان جاودانه مانده پژوهشگران نیز با پژوهش خود اثرگذار هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه پژوهش و فناوری، استقلال کشور را تأمین و امکان توسعه پایدار را فراهم میکند، گفت: طی سالهای اخیر پژوهشگران و فناوران دانشگاه تلاشهای زیادی انجام داده و موفقیتهای چشمگیری کسب کردهاند و جایگاه پژوهشی دانشگاه ارتقا یافته و مراکز تحقیقاتی جدید ایجاد شده و تحقیقات مهمی در حوزههای پزشکی بازساختی، نوروساینس و سایر حوزههای علمی انجام شده است.
امامیان بر توسعه مراکز تحقیقاتی و فرصتهای پژوهشی برای جوانان تاکید کرد و گفت: م راکز تحقیقاتی باید توسعه یابند، پژوهشگران جوان بیشتری به آنها اضافه شوند و فرصتهای مناسب برای پژوهش و فعالیت علمی فراهم شود و پژوهشها باید اثربخش و نافع برای جامعه باشند.
وی پژوهش را عاملی مؤثر در رفاه و سلامت مردم دانست و تاکید کرد: پژوهشها باید علاوه بر ارزش علمی، به رفاه و سلامت مردم کمک کنند و اثر واقعی خود را بر جامعه نشان دهند و تحقیقات باید پاسخگوی نیازهای جامعه و رفاه مردم باشند و به بهبود زندگی و سلامت مردم کمک کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ادامه داد: در زمینه هوش مصنوعی و فناوریهای نوین، فرصتهای فراوانی برای تشخیص بیماریها، پردازش دادههای بزرگ و توسعه سلامت وجود دارد و پارک علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان بستری ارزشمند برای پژوهش و فناوری فراهم کردهاند
