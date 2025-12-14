  1. سیاست
  2. دولت
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۸

پزشکیان:

درآمد ناشی از اصلاح قیمت سوخت کاملاً صرف بهبود معیشت مردم می‌شود

درآمد ناشی از اصلاح قیمت سوخت کاملاً صرف بهبود معیشت مردم می‌شود

رئیس‌جمهور در جلسه امروز هیئت دولت گفت: درآمد ناشی از اجرای طرح اصلاح قیمت سوخت، به طور تمام و کمال و ۱۰۰ درصدی در راستای بهبود وضع معیشت مردم هزینه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و سی و ششمین جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد و اعضا کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را تصویب کردند.

در این جلسه علاوه بر طرح موارد اجرایی توسط اعضا، گزارش کامل بودجه ۱۴۰۵، جزئیات، ویژگی‌ها و میزان درآمدها و هزینه‌های سال آینده کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شد و در ادامه کلیات بودجه سال آینده به تصویب هیئت دولت رسید.

علاوه بر این در ادامه، آئین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۹) رفع موانع تولید به تصویب رسید.

همچنین در ادامه تعدادی از مصوبات دولت که مورد ایراد هیئت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود، بررسی و اصلاحات لازم در مورد آنها اعمال شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه، در بخش دیگر جلسه امروز، گزارش کاملی در مورد اجرا شدن طرح ساماندهی کارت‌های سوخت و هماهنگی مناسب و مدیریت خوبی که در این حوزه انجام شده است، ارائه کرد.

در همین رابطه، پزشکیان ضمن تشکر از تمام دست‌اندرکاران اجرای این طرح، اظهار داشت: درآمد ناشی از اجرای طرح اصلاح قیمت سوخت، به طور تمام و کمال و ۱۰۰ درصدی در راستای بهبود وضع معیشت مردم هزینه خواهد شد و طبیعتاً نباید ریالی از این طرح برای بخش‌های دیگر دولت خرج شود یا اختصاص یابد.

کد خبر 6689274

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      4 0
      پاسخ
      برگردون به تولید این خوبه یارانه ما را قطع کردی دادی به یکی که ما از اون واجب تر بودیم این کار خوبی نیست همه را خرج تولید و اشتغال کن
    • IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      3 0
      پاسخ
      از نوع ارائه کالابرگ مشخصه چقد به فکر مردم و معیشت‌شون هستید چیزی که عیان است چه حاجت به بیان؟ صادق باشید محض رضای خدا.
    • IR ۲۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      4 0
      پاسخ
      در دولت روحانی ، کالاهای اساسی با ارز ۴،۵۰۰ وارد میشد و امروز با ارز ۱۰۲،۰۰۰ وارد میشود یعنی بیشتر از ۲۲ برابر و چون مجموع رقم ناشی از افزایش قیمت بنزین ، کمتر از یک درصد درآمد دولت است ، بنابراین هیچ تاثیری در کاهش تورم و کاهش کسری بودجه نخواهد داشت . باید پذیرفت که تنها راه نجات کشور ، رفع تحریم هاست و لاغیر .
    • IR ۰۷:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      1 0
      پاسخ
      هیچ تاثیری در معیشت اتفاق نخواهد افتاد
    • رضا IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      دست شما درد نکنه ما هنوز از بهبود معیشتی که از یارانه ۴۵ هزار تومانی زمان احمدینژاد بود خاطره داریم.لطفا به فکر معیشت ما نباشید و بنزین و گازوئیل را به قیمت جهانی بدهید تا بساط قاچاق برچیده شود یک بار برای همیشه.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها