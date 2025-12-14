واکنش زاخارووا و روبیو به حنوکای خونین در استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه به حادثه تیراندازی مرگبار در سیدنی واکنش نشان داد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد: مسکو حوادث در استرالیا را دنبال می‌کند؛ تیراندازی به افراد بی‌گناه در طول تعطیلات مذهبی یک فاجعه وحشتناک است.

او گفت: دیپلمات های ما با مقامات محلی در سیدنی در ارتباط هستند که آیا اتباع روس هم در میان قربانیان هستند یا خیر؟

از سوی دیگر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز اعلام کرد: آمریکا به شدت این حمله تروریستی در استرالیا را محکوم می کند.

وی گفت: جایی برای یهودی ستیزی در این دنیا نیست.