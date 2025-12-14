واکنش نتانیاهو به حنوکای خونین در استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به حمله به یهودیان در استرالیا واکنش نشان داد و گفت: آنچه در استرالیا اتفاق افتاد وحشتناک است و آمار کشته‌شدگان رو به افزایش است.

وی ادعا کرد: تنها راه شکست یهودی ستیزی مقابله با آن است کاری که ما در اسرائیل انجام می‌دهیم. ما ادامه خواهیم داد و اجازه نخواهیم داد که یهودی ستیزی، ما را متوقف کند.

نتانیاهو مدعی شد: یهودی ستیزی سرطان است و هنگامی که رهبران سکوت اختیار می‌کنند گسترش می‌یابد. ما در حال نبرد با یهودی ستیزی در دنیا هستیم و راه مقابله با آن محکوم کردن و مبارزه با آن است. آنچه در استرالیا رخ داد نتیجه دست کشیدن رهبران از مقابله با یهودی ستیزی است.