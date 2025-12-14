  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۰

واکنش نتانیاهو به حنوکای خونین در استرالیا

واکنش نتانیاهو به حنوکای خونین در استرالیا

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به حنوکای خونین در استرالیا واکنش نشان داد و آن را وحشتناک دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به حمله به یهودیان در استرالیا واکنش نشان داد و گفت: آنچه در استرالیا اتفاق افتاد وحشتناک است و آمار کشته‌شدگان رو به افزایش است.

وی ادعا کرد: تنها راه شکست یهودی ستیزی مقابله با آن است کاری که ما در اسرائیل انجام می‌دهیم. ما ادامه خواهیم داد و اجازه نخواهیم داد که یهودی ستیزی، ما را متوقف کند.

نتانیاهو مدعی شد: یهودی ستیزی سرطان است و هنگامی که رهبران سکوت اختیار می‌کنند گسترش می‌یابد. ما در حال نبرد با یهودی ستیزی در دنیا هستیم و راه مقابله با آن محکوم کردن و مبارزه با آن است. آنچه در استرالیا رخ داد نتیجه دست کشیدن رهبران از مقابله با یهودی ستیزی است.

کد خبر 6688998

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      تو غزه آدم میکشی اسمش چیه -
    • نادر IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 1
      پاسخ
      دولت اسرائیل مرتکب جنایت جنگی شده مردم بیگناه در استرالیا مجازات میشوند که شاید طرفدار دولت اسرائیل نباشن اسراییل ها باید بدانند که با تحریف وقایع در غزه نمیتوانند حقیقت جنایت جنگی را عوض کنند ودشمنی علیه آنها بیشتر وبیشتر میشود اما به هر دلیلی این فجایع محکوم است و کشتن مردم بیگناه از هر دین و تفکر تروریستی است و باعث ترویج خشونتی میشود که خود صهیونیستها آنرا رواج داده و با ترور افراد در کشورهای مختلف با آنها تسویه حساب میکند یعنی خودش متهم میکند بعد خودش ترور میکند بعد حرف از حقوق بشر میزند
    • سرباز ایران اسلامی IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      سلام. نتانیاهوی جنایتکار و جنایتکار جنگی نخست وزیر رژیم جعلی صهیونیستی تروریست کل امریکا و اروپا و انگلیس و دیگر کشورها را علیه اسلام و کشورهای اسلامی فرا خوانده و با مظلوم نمایی یهودی ستیزی را بهانه کرده و مشغول کشتار مسلمانان در فلسطین اشغالی و ترور مسلمانان و تعرض به کشورهای اسلامی در تمام جهان است. ریشه این رژیم جعلی صهيونيستي باید کنده شود و صهیونیست ها به جهنم ریخته شوند.
    • IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      2 0
      پاسخ
      ترور در هر شکلی ، محکوم است . خدا کند دوباره برای ما نقشه نکشیده باشند .
    • IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      بعید نیست کار خود صهیونیست باشد برای مظلوم نمائی .
    • IR ۱۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      کار خود اسراییل است که مردمش از اسراییل فرار نکنند همه نقشه هازیر سر آمریکاست امریکا برای فروش سلاح همه کشورها را به جان هم انداخته.مذهبی های اسراییل با اسراییل مخالفند تعجب داره که کشته بشوند کار خود اسراییله
    • یک مسلمان IR ۲۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      کار؛ کارنتانیاهوی ملعون است وکارهیچ کس دیگری نیست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها