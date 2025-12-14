روح الله دولت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به پیشبینیهای فنی و شرایط اقلیمی، تمامی ظرفیتهای اجرایی، فنی و لجستیکی شهرداری در حوزه نگهداشت معابر به حالت آمادهباش کامل درآمده است.
وی افزود: هیچگونه کمبودی در زمینه نیروی انسانی آموزشدیده و تجهیزات فنی وجود ندارد.
دولت آبادی تصریح کرد: ناوگان تخصصی برفروبی شامل ماشینآلات برفروب، شنپاش، نمکپاشهای مکانیزه، بیلهای زنجیری، گریدرها و مخازن ذخیره نمک بهطور کامل سرویس و جانمایی شدهاند.
وی ادامه داد: شهرداری اراک با تجهیز تمامی امکانات خود در حوزه برفروبی، اقدامات گستردهای را برای مقابله با یخزدگی معابر شهری آغاز کرده است.
معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری اراک تاکید کرد: تمامی این تجهیزات با هدف برفروبی مؤثر و ایمنسازی معابر در شرایط برفی و یخبندان در دسترس هستند.
وی افزود: همکاری و مشارکت شهروندان در این زمینه نقش مهمی در کاهش آسیبها و افزایش ایمنی معابر دارد.
دولت آبادی گفت: رعایت توصیههای ایمنی از جمله استفاده از زنجیر چرخ و لاستیکهای یخشکن، موجب کاهش نیاز به نمکپاشی معابر شده و نقش مؤثری در صیانت از محیط زیست شهری ایفا میکند.
وی تاکید کرد: شهرداری اراک با بهرهمندی از امکانات لازم آمادگی دارد در کوتاهترین زمان نسبت به ایمنسازی معابر شهری و پیشگیری از حوادث ناشی از یخزدگی اقدام کند.
