https://mehrnews.com/x39ZD6 ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۳۴ کد خبر 6705066 استانها مرکزی استانها مرکزی ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۳۴ بارش برف در محور خمین - الیگودرز خمین- در این ویدئو بارش برف و برفروبی محور خمین- الیگودرز را ملاحظه می کنید. دریافت 3 MB کد خبر 6705066 کپی شد
