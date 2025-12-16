علی ملکی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل ماشینآلات نمکپاشی و ستادهای مناطق مختلف شهری برای مقابله با بارشهای احتمالی در روزهای آینده خبر داد.
ملکی در ادامه با اشاره به آمادگی کامل مجموعه خدمات شهری اظهار داشت: خدا را شاکریم که امروز از نظر لجستیکی و نیروی انسانی در شرایط مطلوبی قرار داریم و امیدواریم در پایان هفته شاهد بارشهای مناسب زمستانی باشیم.
وی با بیان اینکه این بازدید با حضور مدیر منطقه چهار و مدیران سازمان پسماند و خدمات موتوری شهرداری انجام شد، افزود: همکاران ما در سطح شهر شهریار آمادگی کامل دارند و ماشینآلات مکانیزه نمکپاشی شهرداری نیز بهطور کامل تجهیز شده و قابلیت استفاده در عملیات برفروبی را دارند.
شهردار شهریار با اشاره به تشکیل ستادهای برفروبی در مناطق مختلف این شهر گفت: در هر منطقه و ناحیه یک ستاد مجهز به ماشینآلات، نیروی انسانی، انبار نمک، لودر و گریدر مستقر شده و تمامی تجهیزات مورد نیاز برای اجرای عملیات برفروبی در دسترس قرار دارد.
