سفر معاون اقتصادی دبیرکل سازمان همکاری شانگهای به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «تی. آر. میدهون» معاونت اقتصادی دبیرکل سازمان همکاری شانگهای که برای شرکت در دومین نمایشگاه بین‌المللی کیش اکسپو به ایران سفر کرده بود با حضور در محل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با مهرداد کیایی، مدیر کل هماهنگی امور سازمان همکاری شانگهای و بریکس وزارت امور خارجه دیدار کرد.

در این دیدار، کیایی ضمن خوش آمد گویی و تبریک انتصاب میدهون به معاونت اقتصادی سازمان همکاری شانگهای بر تقویت هرچه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی سازمان همکاری شانگهای تاکید کرد. مدیرکل امور سازمان شانگهای و بریکس وزارت امور خارجه با بیان این که نتایج حاصل از فعالیت‌های اقتصادی سازمان همکاری شانگهای باید برای کشورهای عضو ملموس باشد، از معاون اقتصادی سازمان همکاری شانگهای خواست تا دستورالعمل‌های ویژه‌ای را برای هرچه بیشتر عملیاتی کردن ظرفیت‌های اقتصادی سازمان همکاری شانگهای به کار گیرد.

معاون اقتصادی دبیرکل سازمان همکاری شانگهای نیز ضمن تشکر از دعوت از ایشان جهت سفر به ایران، با تشکر از حضور فعالانه ایران در ارائه ابتکارات اقتصادی در این سازمان بر تقویت هرچه بیشتر روابط سازمان همکاری شانگهای با کشورمان تاکید و بیان کرد که در دوره جدید معاونت اقتصادی سازمان، مکانیزم‌های نوینی را برای عملیاتی‌تر شدن اسناد سازمان همکاری شانگهای در حوزه‌های اقتصادی در پیش خواهد گرفت.

در این نشست همچنین به لزوم عضویت هرچه سریع‌تر بانک ایرانی به عنوان نماینده کشورمان در کنسرسیوم بانکی سازمان همکاری شانگهای پرداخته شد و میدهون با بیان این که تمامی اعضا موافق عضویت بانک ایرانی در این کنسرسیوم هستند تاکید کرد که معاونت اقتصادی در اولین نشست پس از بازگشت به دبیرخانه شانگهای این موضوع را پیگیری و موانع احتمالی این عضویت را بررسی خواهد کرد.