  1. سیاست
  2. مجلس
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۹

بازدید هیئت پارلمانی اتیوپی از دستاوردهای صنایع دفاعی ایران

بازدید هیئت پارلمانی اتیوپی از دستاوردهای صنایع دفاعی ایران

رئیس مجلس اتیوپی در رأس هیئت پارلمانی این کشور آفریقایی و با همراهی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و اتیوپی، از نمایشگاه دستاوردهای صنایع دفاعی ایران بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تاگسه چافو رئیس مجلس اتیوپی که به دعوت محمدباقر قالیباف همتای ایرانی خود در رأس هیئتی پارلمانی به تهران سفر کرده بود، بعد از دیدار و گفتگو با مقامات عالیرتبه کشورمان از جمله رئیس قوه مقننه، رئیس قوه مجریه و وزیر امور خارجه، در جریان سومین روز سفر خود، امروز (دوشنبه، ۲۳ آذر ماه) به بازدید نمایشگاه دستاوردهای صنایع دفاعی ایران در محل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رفت.

هیئت پارلمانی این کشور آفریقایی عضو بریکس، در این بازدید در جریان آخرین پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در حوزه صنایع دفاعی قرار گرفت و از نزدیک محصولات و تولیدات نخبگان و متخصصان ایرانی را در حوزه تولید و صادرات تجهیزات نظامی دفاعی مشاهده کرد و از کارایی آنها در زمینه های مختلف مطلع شد.

بازدید هیأت پارلمانی اتیوپی از دستاوردهای صنایع دفاعی ایران

منوچهر متکی، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و اتیوپی نیز در جریان این بازدید، تاگسه چافو و هیئت پارلمانی وی را همراهی می کرد.

کد خبر 6689042
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها