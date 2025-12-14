به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، این رقابتها از روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه، در سالن شهید کبگانیان تهران به مدت ۵ روز برگزار شد و نفرات ذیل موفق شدند جواز حضور در مرحله دوم انتخابی را کسب کنند:

وزن ۵۵- کیلوگرم: ۱- بهنام دهقان زاده از استان تهران ۲- شاهرخ نجفی از استان مازندران ۳- مازیار حبیب پور از استان گیلان و ابوالفضل تمدن زاده از استان فارس

نفرات دعوت شده از سوی کادر فنی:

پیام عبدالحسینی (قم)، مسلم غلام علی زاده (کرمان)، امیرحسام جان قربانی (قم)، محمد حسین حسین زاده (خوزستان)، فرزام صادقی (گیلان)، سینا غفوری (گیلان)، محمد گودرزیان (لرستان)، علیرضا احمدی اصل (البرز)، علی راهل (تهران) و سید ابوالفضل مردان پور (خوزستان)

وزن ۶۰- کیلوگرم: ۱- امیر محمد سبزواری از استان کرمانشاه ۲- سید امیر حسینی از استان تهران ۳- علی مسکینی از استان کرمانشاه و معید محمد مقضی از استان اصفهان

نفرات دعوت شده از سوی کادر فنی: محمدرضا اسماعیل خانی (همدان)، سبحان اخلاقی (تهران)، علی اکبر بختیاری (قم)، مرتضی کریمی (البرز)، ابوالفضل همدم جو (کرمان)، شهرام جوان میری (البرز)، طاها خراسانی (اصفهان)، آرشام ابراهیمی (کرمان)، مهیار آقاجانی (قم) و حسین فلاحی (فارس)

وزن ۶۷- کیلوگرم: ۱- امیررضا برزویی از استان کرمانشاه ۲- رضا عنایتی از استان مازندران ۳- علیرضا لفیطه پور از استان خورستان و حمیدرضا آژده نیا از استان تهران

نفرات دعوت شده از سوی کادر فنی: امیرحسین والایی (مرکزی)، علی زینلی (قزوین)، حسین وفا (تهران)، خآریا یوسفی (تهران)، دانیال نادری (همدان)، امیرحسین بمان زاده (یزد)، مهدی چوبک زن (مازندران)، پوریا اقدسی (البرز)، هادی کیانی (آذربایجان غربی) و رضا تقی خانی (همدان)

وزن ۷۵- کیلوگرم: ۱- بهمن عسگری از استان قزوین ۲- مرتضی نعمتی از استان قم ۳- علی رحیمی از استان اصفهان و محمد جواد صفری از استان کرمانشاه

نفرات دعوت شده از سوی کادر فنی: مهدی شهگل (همدان)، محمد عزیزی (یزد)، حسین اسماعیلی (قزوین)، وهاب شاهمیر (البرز)، امیرعباس بیگ محمدلو (تهران)، عرفان عسگری پور (کرمان)، امیرحسین ضابطی (گیلان)، محمد صدرا الهویرانی (آذربایجان غربی)، سیاوش دهقانی (تهران) و علی قاسم زاده (اصفهان)

وزن ۸۴- کیلوگرم: ۱ - علی اصغر آسیابری از استان قزوین ۲- حامد اکبری از استان مازندران ۳- صالح فارسی از استان تهران و اسماعیل معتمدی از استان البرز

نفرات دعوت شده از سوی کادر فنی: علیرضا عربی (تهران)، سامان عدالتی (البرز)، کیارش خوشکلام (گیلان)، علی کرمی (تهران)، علیرضا رضایتی (فارس)، سهیل میدان رو (آذربایجان غربی)، ابوالفضل گودرزی (لرستان)، محمد مهدی مهاجری (کرمان)، امیررضا عرب شیراز (تهران) و باربد صداقت (آذربایجان غربی)

وزن ۸۴+ کیلوگرم: ۱- مهدی خدابخشی از استان کرمانشاه ۲- محمود نعمتی از استان قم ۳- مهدی گنج زاده از استان تهران و مهدی عاشوری از استان مازندران

نفرات دعوت شده از سوی کادر فنی: سهراب یاراحمدی (لرستان)، محمدرضا عربی (تهران)، محسن صفرنژاد (گیلان)، ابوالفضل صفری نژاد (گیلان)،محمد محمد نژاد (کرمان)، ایمان برزعلی (گلستان)، مصطفی غلامی (تهران)، ابوالفضل نوری (مازندران)، رضا احمدی (تهران) و سامان صفربیراوند (لرستان)

شایان ذکر است؛ مرحله اول انتخابی به روز ۲۹ آذرماه در تهران موکول شده است. (وزن کشی مسابقات از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح و ۱۶ تا ۱۸ روز ۲۸ آذرماه (بدون ارفاق وزن) انجام می‌شود.)

در این مرحله بازیکنانی که از سوی کادر فنی دعوت شده‌اند؛ با هم به رقابت می‌پردازند در هر وزن نفرات برتر به مرحله بعد راه پیدا می‌کنند که در مرحله دوم انتخابی نفرات فوق با نفرات دوم و سوم قهرمانی کشور مبارزه می‌کنند و در نهایت نفرات برتر به مرحله نهایی اردو تیم ملی دعوت خواهند شد که مرحله نهایی انتخابی دی ماه برگزار می‌شود.