به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز یکشنبه در تشریح نحوه ثبت نام داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا، در ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به وجود دو کرسی خالی مجلس در استان آذربایجان شرقی افزود: یک کرسی مربوط به حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر و کرسی دیگر مربوط به حوزه انتخابیه بستان آباد است که در این انتخابات میان دوره‌ای تکمیل خواهند شد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت توجه داوطلبان به زمان بندی ثبت نام گفت: افرادی که قصد داوطلبی در انتخابات میان دوره‌ای این دو حوزه را دارند، لازم است از ۱۳ تا ۱۶ دی ماه با مراجعه به پنجره واحد وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir نسبت به تکمیل فرم داوطلبی در سامانه اقدام کرده و مدارک مورد نیاز خود را بارگذاری و کد رهگیری دریافت کنند.

محمدزاده ادامه داد: مدارک بارگذاری شده داوطلبان تا زمان ثبت نام اصلی که از ۲۹ بهمن ماه آغاز می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد و تنها افرادی می‌توانند در بازه ثبت نام نهایی که به مدت یک هفته از ۲۹ بهمن ماه آغاز می‌شود، ثبت نام خود را تکمیل کنند که در مرحله اولیه، فرم مربوطه را در سامانه وزارت کشور تکمیل کرده و مدارک آنان مورد تأیید قرار گرفته باشد.

وی در پایان به موضوع داوطلبان مشمول استعفا اشاره کرد و گفت: افرادی که دارای پست مدیریتی یا مسئولیت‌های مشمول استعفا هستند، باید حداکثر تا ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۳ از سمت یا مسئولیت خود استعفا داده و استعفای آنها به تأیید مقام مسئول برسد تا امکان داوطلبی در انتخابات برای آنان فراهم شود.