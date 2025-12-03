دادستان کل کشور: دادستان باید مردمی، انقلابی و فسادستیز باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد صبح چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی، بر نقش همه ارکان نظام در تحقق پایه‌های اخلاقی و دینی تاکید کرد و گفت: راه‌های تحقق پایه‌های نظام اسلامی شامل توحید و نبوت، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقواست و اجرای این اصول بر عهده همه بخش‌های نظام است، نه صرفاً قوه قضائیه یا مجریه.

وی با اشاره به اصول قانون اساسی اظهار کرد: در اصل دوم قانون اساسی، پایه‌های نظام اسلامی شامل توحید، نبوت، هدایت‌گری امامت و کرامت انسانی همراه با مسئولیت در برابر خداوند تبیین شده است.

دادستان کل کشور، نقش عوامل مختلف در تحقق فضائل اخلاقی را تشریح کرد و افزود: عامل اصلی خداوند متعال است، عامل دوم متولیان جامعه که وظیفه دارند در حوزه‌هایی مانند تغذیه، مسکن، تحصیل، بهداشت و بیمه، زمینه رشد اخلاقی را فراهم کنند، عامل سوم والدین و تربیت صحیح آنان و عامل چهارم خود انسان است.

موحدی‌آزاد تأکید کرد: همه افراد جامعه، از مسئولان و معلمان گرفته تا والدین و خود فرد، مکلف‌اند برای رشد فضائل اخلاقی تلاش کنند.

حجاب، عفاف و نقش همه نهادها

وی در ادامه به موضوع حجاب و عفاف اشاره کرد و گفت: مسئولیت این حوزه به عهده همه است؛ از حوزه‌های علمیه و اساتید دانشگاه گرفته تا ائمه جمعه، قضات، هنرمندان و رسانه‌ها. جامعه اسلامی باید از این ارزش‌ها محافظت کند و اجازه ندهد افرادی با هدایت خارجی انسجام ملت را برهم بزنند.

دادستان کل کشور همچنین با اشاره به اجرای قوانین گفت: نباید با افراد مظلوم برخورد شدیدتر از مدیران شود. مردم از ناعدالتی ناراحت می‌شوند و اعتمادشان سلب می‌شود؛ پرونده مدیران نیز باید بدون ملاحظه رسیدگی شود.

اولویت‌ها در قوه قضائیه و مسائل اقتصادی

وی تاکید کرد: دادستان باید انقلابی و فسادستیز باشد و شاخص‌های یک قاضی انقلابی شامل نظم، احیای حقوق عامه و اجرای دقیق وظایف قانونی است. وی افزود: دادستان باید مردمی باشد و صرفاً در اتاق ننشیند و ارتباط مستمر با همکاران و دستگاه‌های اجرایی برقرار کند.

موحدی‌آزاد با اشاره به اهمیت استفاده از نیروهای جوان و انقلابی در مدیریت‌ها گفت: افرادی که توان مدیریتی بالاتری دارند باید در سمت‌های مهم قرار گیرند و کسانی که سال‌ها مسئولیت داشته‌اند، جای خود را به نیروهای صالح بدهند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت انتخابات و انسجام ملی پرداخت و خاطرنشان کرد: در کجای دنیا هر سال انتخابات سراسری برگزار می‌شود؟ حتی در دوران بمباران صدام، انتخابات برگزار شد و این دوره نیز انتخابات شوراها و روستاها طبق موعد مقرر انجام خواهد شد.

دادستان کل کشور به لزوم توجه به مسائل اقتصادی و تولید ملی اشاره کرد و گفت: نباید اجازه داد واحدهای تولیدی تعطیل شوند. رسیدگی به تخلفات ضروری است اما توقف تولید مجاز نیست. برای بخش‌های آسیب‌پذیر برنامه‌ریزی کرده و آثار فشارها و تحریم‌ها باید کاهش یابد.

وی در پایان از تلاش‌های دادستان پیشین مرکز استان تقدیر کرد و گفت: آقای محمدزاده به عنوان دادستان جدید مرکز استان مسئولیت نظارت بر دادگاه‌ها و مدیریت دستگاه قضائی استان را برعهده دارند و در سمت جدید وظایف بیشتری بر دوش ایشان است.