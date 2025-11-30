  1. استانها
سرمست: رسانه ملی بازوی فکری و فرهنگی استان آذربایجان شرقی است

تبریز- استاندار آذربایجان‌شرقی با تاکید بر نقش اثرگذار رسانه ملی در تقویت هویت فرهنگی، امید اجتماعی و هدایت افکار عمومی گفت: رسانه ملی بازوی فکری و فرهنگی استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح یکشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل صدا و سیمای استان با قدردانی از عملکرد رضایی، به‌ویژه در مدیریت رسانه‌ای استان طی دوره‌های حساس از جمله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و حضور مؤثر وی در شورای تأمین، گفت: از تلاش‌های ایشان صمیمانه تشکر می‌کنم و برای ادامه مسیر خدمت، موفقیت‌های بیشتر آرزو دارم.

وی با استقبال از حضور ایوب نصیری به‌عنوان مدیرکل جدید صدا و سیما افزود: با توجه به تجربه و سوابق ارزشمند ایشان، انتظار می‌رود فصل تازه‌ای در مدیریت رسانه‌ای استان آغاز شود. ترجیح می‌دهم به‌جای پرداختن به گذشته، بر مسئولیت‌های پیش‌رو تأکید کنم.

سرمست، صدا و سیما را ابزار قدرتمند فرهنگ‌سازی، جامعه‌پذیری و انتقال ارزش‌ها دانست و خاطرنشان کرد: این رسانه می‌تواند نقش مهمی در تقویت هویت ملی، افزایش نشاط اجتماعی و جهت‌دهی مثبت افکار عمومی ایفا کند.

هفت محور برای رویکرد جدید رسانه‌ای استان

استاندار آذربایجان‌شرقی در ادامه، محورهای اساسی مورد انتظار از مدیریت جدید رسانه استان را تشریح کرد:

۱. رویکرد توسعه‌گرا:
وی بر ضرورت رویکرد تحلیلی و آینده‌نگر رسانه تأکید کرد و افزود: صدا و سیمای استان باید بازتاب‌دهنده دستاوردها و چالش‌های واقعی اقتصاد باشد و نقش پشتیبان فکری و تبلیغی در مسیر توسعه ایفا کند.

۲. تقویت روایت ملی همراه با روایت محلی:
سرمست گفت: رسانه باید روایتگر هویت اصیل آذربایجان باشد؛ هویتی ریشه‌دار در زبان، موسیقی، تاریخ و غیرت مردم. آذربایجان همواره پیشگام پاسداری از هویت ملی و تمامیت ارضی بوده است.

۳. جوان‌گرایی و تولید خلاقانه:
وی با اشاره به تغییر زبان نسل جدید خاطرنشان کرد: باید میدان را برای جوانان خلاق باز کرد. تولیدات دیجیتال، سریال‌سازی بومی و مستندهای مسئله‌محور از نیازهای جدی امروز رسانه است.

۴. اعتدال رسانه‌ای و تقویت سرمایه اجتماعی:
سرمست تأکید کرد: صدا و سیما باید آینه شفاف واقعیت‌های جامعه باشد. طرح منصفانه مطالبات مردم و ایجاد فضای گفت‌وگو میان جامعه و مسئولان به تقویت اعتماد عمومی می‌انجامد.

۵. واقع‌نمایی بدون سیاه‌نمایی:
وی افزود: نه اغراق و بزرگ‌نمایی، نه پنهان‌کاری؛ رسانه باید در کنار امیدآفرینی، مشکلات واقعی مردم را صادقانه بیان کند.

۶. صیانت فرهنگی و مقابله با جنگ روایت‌ها:
سرمست با اشاره به نقش آذربایجان به‌عنوان مرز فرهنگی کشور گفت: امروز جنگ روایت‌ها جای جنگ‌های نظامی را گرفته و رسانه باید پیشانی دفاع از روایت ملی باشد.

۷. رسانه به‌عنوان پیشران مشارکت اجتماعی:
وی اظهار داشت: در شرایط افزایش جنگ روانی و فعالیت رسانه‌های بیگانه، وظیفه رسانه ملی سنگین‌تر از گذشته است. تقویت انسجام اجتماعی و امیدسازی وظیفه‌ای ضروری است.

آذربایجان؛ پیشتاز هویت ملی از مشروطه تا امروز

استاندار با اشاره به نقش تاریخی آذربایجان در تحولات ملی از دوران مشروطه تا دفاع مقدس و مشارکت در انتخابات اخیر گفت: آذربایجان همواره سنگر استوار دفاع از تمامیت ارضی کشور بوده است. در چنین شرایطی، نخبگان، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها باید هم‌افزا و هم‌صدا عمل کنند. اختلاف سلیقه طبیعی است اما نباید ما را از اصول وحدت‌آفرین دور کند.

سرمست در پایان بر ضرورت همراهی با دولت چهاردهم تأکید کرد و گفت: طبق توصیه مؤکد مقام معظم رهبری، همه وظیفه داریم از دولت و شخص آقای پزشکیان حمایت کنیم و برای تقویت انسجام ملی تلاش داشته باشیم.

    نظرات

    • محمد IR ۰۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      با تشکر. بنده پیشنهاد دارم که صدا و سیما بخصوص رادیو و مطبوعات در انعکاس واقعیات اجتماعی چه تلخ چه شیرین و ناراحتی هایی که بخصوص در روان شهروندان انباشت شده است با برنامه های مصاحبه با شهروندان و نظر خواهی، فیلمهای کوتاه،طنز، برنامه های با نشاط دوربین مخفی، تاتر، موسیقی سنتی و دیگر برنامه های جذاب به انعکاس این واقعیات بپردازند و موضوعات مهم و انباشت شده در روان جامعه و افراد که به اخصار میتوان به مسله ازدواج جوانان، سیستمهای مستعد به سود جویی و دلالیسمی، احتکار، افزایش بی انصافی و شیوه های
    • محمد IR ۰۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      _ بی صداقتی در بازار، عوامل تقویت چشم هم چشمی منجر به الگوسازی ضدارزشهای اجتماعی، شناخت ارزشهای واقعی فردی و ارزشهای اجتماعی و دیگر ناراحتیهای روان بپردازند تا این موضوع ها که(( در ابتدای شناخت اجتماعی است تسریع شود و برای مرحله دوم شناخت یعنی ارایه راهکارهای پایدار)) راه یابند و مولد توسعه اجتماعی شوند و بطور زنجیروار و پیوسته در جهت تکامل توسعه از متن جامعه به مسولین عزیز فشارهای سازنده ایجاد خواهد کرد و مسولین نیز بیشتر در انتظار و مشتاق این خواسته های توسعه دهنده حاصل از بطن جامعه هستند.درود

