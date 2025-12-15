مترو تهران به ۴۴۳۱ واگن مترو نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مترو تهران و حومه اعلام کرد: گرچه در دهه اخیر و به تناسب افزایش تعداد ایستگاه‌های شبکه مترو تهران، ناوگان حمل و نقلی مورد نیاز برای رعایت سرفاصله حرکتی قطارها تأمین نشده است (عمدتاً به دلیل تحریم‌ها و مسائل مالی) اما اخیراً اتفاق‌های امیدوارکننده‌ای جهت رفع این نیاز انباشته صورت گرفته است؛ اجرایی شدن قرارداد تأمین ۶۳۰ دستگاه واگن از محل فاینانس خارجی که امکان افزایش آن تا ۱۰۷۱ واگن نیز فراهم شده است، به همراه آغاز عملیات تولید ۱۱۳ دستگاه واگن ملی با سطح داخلی سازی ۸۵ درصد، به معنای افزایش ۱۰۰ درصدی تعداد قطارها و واگن‌های موجود در خطوط هفتگانه طی سال‌های پیش رو است.

نکته حائز اهمیت آن است که با احداث خطوط چهارگانه جدید و اضافه شدن حدود ۱۳۰ ایستگاه به جمع ایستگاه‌های خطوط فعال فعلی، حداقل ۱۳۲۳ واگن دیگر نیاز است تا بتوان سرفاصله حرکتی طراحی شده برای آن خطوط را نیز اعمال کرد.

به عبارت دیگر ۱۸۹ رام قطار دیگر باید برای سرویس دهی مطلوب خطوط ۸ تا ۱۱ در نظر گرفته شود و این یعنی در مجموع برای ۱۱ خط شبکه مترو تهران و با احتساب ۲۲ ایستگاه مربوط به بخش‌های توسعه‌ای خطوط هفتگانه موجود، حداقل به مجموع ۴۴۳۱ دستگاه واگن نیاز است که تأمین آن باید در اولویت برنامه‌های مربوط به توسعه شبکه حمل و نقل عمومی قرار گیرد.