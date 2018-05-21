به گزارش خبرگزاری مهر، علی امام با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۳۹۰ واگن در خطوط مترو فعال هستند، اظهار کرد: طبق برنامه تا سال ۱۴۰۰ باید ۲۰۰۰ دستگاه واگن دیگر وارد مدار ناوگان حمل و نقل ریلی تهران شود که تامین ۱۰۵۰ واگن در برنامه دولت، برای تامین نیاز کلانشهرها است.

وی با بیان اینکه پیگیر بخشی از فاینانس قبلی خطوط ۶ و ۷ که تاکنون عملیاتی نشده اند هستیم، افزود: ۷۰۰ واگن دیگر نیز پس از عملیاتی شدن فاینانس در سال های آینده ساخته و وارد مدار خواهد شد. این در حالی است که برای تامین ۲۵۰ تا ۳۰۰ واگن دیگر نیز باید به دنبال منابع دیگری باشیم که امیدواریم محقق شود.

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه با بیان اینکه خطوط مترو تهران برای سرفاصله ۲ دقیقه ای طراحی شده اند که تاکنون عملا محقق نشده است، تصریح کرد: یکی از دلایل این موضوع کمبود واگن و دیگری پیش نیازهای فنی است.

امام با اشاره به اینکه یکی دیگر از دلایل عدم احقاق سرفاصله دو دقیقه ای حرکت قطارها در مترو کمبود دپو پارکینگ خطوط است، افزود: پارکینگ پایانه کلاهدوز در بخش شرقی خط ۴ طی سال های اخیر احداث شد، اما سایر امکانات آن مثل تعمیرگاه هنوز راه اندازی نشده است. برنامه تکمیل پارکینگ پایانه اکباتان هم در منتهی علیه غربی این خط، در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه خط ۳ مترو تهران در شمال و جنوب خط فاقد پارکینگ است که احداث این پارکینگ نیز در برنامه قرار دارد، یادآور شد: طبیعتا اگر بتوانیم تعدادی از واگن های مورد نیاز را تامین کنیم و در کنار آن کمبود امکانات نیز برطرف شود، می توانیم به کاهش سرفاصله قطارها امیدوار باشیم.