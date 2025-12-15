ارتقای مرتبه علمی ۵ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به درجه استادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در نشست هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی، ارتقای مرتبه علمی پنج عضو هیئت علمی این دانشگاه به درجه استادی به تصویب رسید.

در این جلسات با ارتقا مرتبه علمی دکتر علی مرادی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، دکتر جهاندوست سبزعلی پور عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رشت، دکتر مریم تقوایی یزدی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، دکتر مجید توسلی رکن آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و دکتر مجید گندمکار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به مرتبه استادی موافقت شد.