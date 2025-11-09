جزئیات طرح تحصیل همزمان در دو مقطع تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، شرایط تحصیل همزمان دانشجویان غیرپزشکی در دو رشته یا دو مقطع تحصیلی دانشگاه ازاد اسلامی دارای شرایط خاصی است که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

بر اساس این دستورالعمل، پذیرفته‌شدگان یا دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته (تمام‌وقت یا پاره‌وقت)، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد می‌توانند علاوه بر تحصیل در رشته اصلی خود، به صورت حضوری یا مجازی در یک رشته دیگر در همان مقطع یا در مقطع پایین‌تر و در واحد محل تحصیل، سایر واحدهای استان یا واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل شوند.

در این طرح، دانشجویان دکتری تخصصی نیز تنها مجازند به‌طور همزمان در یکی از مقاطع پایین‌تر و در رشته‌ای دیگر تحصیل کنند و تحصیل همزمان در دو رشته در مقطع دکتری تخصصی مجاز نیست.

براساس این مصوبه، دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی پیوسته نیز در صورت داشتن شرایط لازم می‌توانند در دو رشته تحصیل کنند. این گروه از دانشجویان در صورت گذراندن حداقل ۶۵ واحد درسی و کسب معدل کل ۱۸ و بالاتر تا پایان نیم‌سال چهارم، می‌توانند بدون شرکت مجدد در آزمون، در رشته دوم از همان گروه آزمایشی و در واحد محل تحصیل خود ادامه تحصیل دهند. این دانشجویان باید علاوه بر دروس رشته اول، تعداد واحدهایی را که کمیته‌های تخصصی برنامه‌ریزی تعیین می‌کنند در رشته دوم نیز بگذرانند. برای این دسته از دانشجویان، انتقال، مهمانی یا تغییر رشته مجاز نیست.

در خصوص نحوه صدور مدرک پایه، مقرر شده است چنانچه محل تحصیل دو رشته دانشجو متفاوت باشد، اصل مدرک پایه توسط واحدی که دانشجو در رشته اول در آن مشغول تحصیل است اخذ شود. تصویر برابر اصل این مدرک به همراه گواهی اشتغال به تحصیل در رشته اول، برای واحد دانشگاهی دوم حکم مدرک پایه را دارد. دانشجو موظف است در ابتدای هر نیم‌سال تحصیلی، گواهی اشتغال به تحصیل در رشته اول را برای صدور مجوز ثبت‌نام در رشته دوم به واحد مربوطه ارائه کند.

در بخش مربوط به وضعیت مشمولان نظام وظیفه تأکید شده است که رعایت سقف زمانی استفاده از معافیت تحصیلی در رشته اول الزامی است. هر زمان که دانشجو دوره رشته‌ای را که معافیت تحصیلی برای آن صادر شده به پایان برساند، باید به نظام وظیفه معرفی شود و مجاز به ادامه تحصیل در رشته دوم نخواهد بود. در صورت عدم اتمام تحصیل در مهلت مقرر، ادامه تحصیل در هر دو رشته متوقف شده و دانشجو تنها پس از تعیین‌تکلیف وضعیت خدمتی می‌تواند در قالب بازگشت به تحصیل، ادامه مسیر دهد.

همچنین دانشجویان شاغل به تحصیل در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور نیز می‌توانند در رشته یا مقطع دوم در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در همان شهر یا در واحد الکترونیکی ثبت‌نام کنند. البته دانشجویان دوره روزانه دانشگاه‌های دولتی از این امکان برخوردار نیستند و مجاز به تحصیل همزمان نخواهند بود.

در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است که در صورت یکسان بودن عنوان و محتوای برخی دروس در دو رشته، گذراندن آنها برای یک بار کفایت می‌کند و نمره کسب‌شده در کارنامه هر دو رشته ثبت می‌شود. اگر محل تحصیل دو رشته متفاوت باشد، تطبیق دروس فقط در صورتی امکان‌پذیر است که دو واحد از نظر رتبه‌بندی اداره کل تعالی سازمانی هم‌تراز باشند؛ در غیر این صورت، تنها دروس گذرانده‌شده در واحد دارای رتبه بالاتر قابل پذیرش خواهد بود.

شهریه تحصیل همزمان نیز بر اساس نوع رشته و محل تحصیل تعیین می‌شود. در صورتی که هر دو رشته در یک واحد دانشگاهی باشند، شهریه شامل شهریه متغیر هر دو رشته به‌علاوه شهریه ثابت رشته‌ای است که شهریه بالاتری دارد. در صورت تحصیل در دو مقطع متفاوت، شهریه ثابت مقطع بالاتر ملاک عمل خواهد بود. برای دانشجویانی که در دو واحد دانشگاهی تحصیل می‌کنند، شهریه شامل شهریه متغیر هر دو رشته به همراه ۵۰ درصد شهریه ثابت هر واحد دانشگاهی خواهد بود. در حالتی که دو رشته در دو مقطع و دو واحد متفاوت باشند، شهریه متغیر هر دو رشته و شهریه ثابت مقطع بالاتر به همراه ۵۰ درصد شهریه ثابت رشته دوم محاسبه می‌شود.

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