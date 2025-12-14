تخفیف و معافیت شهریه برای دانشجویان دانشگاه آزاد در صورت ازدواج

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بخشنامه ابلاغی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویانی که در مدت تحصیل خود اقدام به ازدواج کنند، مشمول تسهیلات و مشوق‌های ویژه شهریه‌ای خواهند شد.

مطابق این بخشنامه، دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) در نیم‌سال تحصیلی که ازدواج آن‌ها به ثبت رسیده است، به طور کامل از پرداخت شهریه معاف می‌شوند.

همچنین برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای و دکتری تخصصی، ۵۰ درصد تخفیف شهریه در همان نیم‌سال تحصیلی در نظر گرفته شده است.

بر اساس اعلام دانشگاه آزاد اسلامی، در صورتی که هر دو زوج دانشجوی این دانشگاه باشند، تسهیلات پیش‌بینی‌شده به هر دو نفر به صورت جداگانه تعلق خواهد گرفت.

این اقدام دانشگاه آزاد اسلامی در راستای حمایت از ازدواج دانشجویی، کاهش فشارهای اقتصادی و تقویت بنیان خانواده در محیط دانشگاهی اجرا می‌شود.