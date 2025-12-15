به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، بازنگری سرفصل‌ها، تولید متون نافع و تدوین و انتشار کتب مرجع را از برنامه‌های قطعی و شتابان حوزه علوم انسانی و هنر این دانشگاه قلمداد کرد.

سیدمحمود هاشمی سرپرست معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در نشستی با اعضای هیئت رئیسه، رؤسای دانشکده‌ها و جمعی از استادان علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم اظهار کرد: استادان باید با دغدغه‌مندی، نقد عالمانه و دقیق نظریه‌های غربی را در دستور کار خود قرار داده و به سمت تولید محتوای بومی حرکت کنند و باید تراز بازرگانی در علم مثبت شود.

عضو شورای عالی گسترش، آمایش، برنامه‌ریزی و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد: در حوزه علوم انسانی، نظریه‌پردازی، نقد و نوآوری موتور محرک تولید علم نافع و بومی است و استادان دغدغه‌مند متولیان اصلی این مهم بوده و آن دسته از استادانی که موفق به تولید نظریه یا نقد و نوآوری شوند در زمره سرآمدان علمی قرار می‌گیرند.

هاشمی افزود: واحدهای دانشگاهی و متولیان فصلنامه‌ها و نشریات باید با رصد دقیق علمی بر ارتقای فصلنامه‌ها و نمایه‌سازی در سطح وزارتین و بین‌المللی تمرکز و در زمینه‌هایی که نیاز به ایجاد نشریه‌های علمی احساس می‌شود با دقت و سرعت نسبت به راه‌اندازی اقدام کنند.

سرپرست معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه سرفصل‌ها و تولید کتب نافع و مرجع بسیار حائز اهمیت است، گفت: باید به سمت تولید کتب مرجعی برویم که علاوه بر انطباق حداکثری با نظریه‌های اسلامی، ناظر به نظام مسائل کشور بومی‌سازی شده و از کارآمدی و نوآوری لازم برخوردار باشند.

عضو شورای معاونان دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر خلاقیت در تصویب رشته‌های جدید یادآور شد: در شرایط پیش رو، واحدهای دانشگاهی باید با ارزیابی دقیق نسبت به راه‌اندازی رشته‌های جدید ناظر به نیازهای جامعه و بازار هدف بویژه به ایجاد رشته‌های میان‌رشته‌ای اقدام کنند.

هاشمی بر راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه علوم انسانی و هنر تأکید کرد و گفت: ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه علوم انسانی و هنر را باید جدی بگیریم؛ زیرا فناوری در همه ابعاد زندگی ورود کرده و موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان و ارتباط با صنعت در حوزه علوم انسانی و هنر مغفول واقع شده است.