دریافت 47 MB کد خبر 6689762 https://mehrnews.com/x39SfM ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶ کد خبر 6689762 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶ تهران سهم ۱۷ درصدی از تصادفات دارد سردار حسن مومنی جانشین پلیس راهور فراجا گفت: در سال جاری شاهد افزایش تصادفات رانندگی هستیم؛ سهم تهران ۱۷ درصد است.
