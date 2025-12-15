دریافت 47 MB
کد خبر 6689762
  1. فیلم
  2. جامعه
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

تهران سهم ۱۷ درصدی از تصادفات دارد

تهران سهم ۱۷ درصدی از تصادفات دارد

سردار حسن مومنی جانشین پلیس راهور فراجا گفت: در سال جاری شاهد افزایش تصادفات رانندگی هستیم؛ ‌سهم تهران ۱۷ درصد است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید