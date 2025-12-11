افزایش خطر تصادفات در زمان بارش برف و باران؛ لزوم استفاده از زنجیر چرخ

به گزارش خبرگزاری مهر، با شدت گرفتن بارش‌های زمستانی در محورهای کوهستانی ورودی پایتخت، پلیس راه از افزایش لغزندگی مسیرها خبر داد و اعلام کرد که ۳۰ تا ۴۰ درصد تصادفات این محورها در زمان بارندگی و برف رخ می‌دهد. رانندگان موظف به رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی و استفاده از زنجیر چرخ هستند.

با ورود سامانه جدید بارشی و آغاز بارش برف و باران در محورهای کوهستانی منتهی به پایتخت، پلیس راه نسبت به لزوم رعایت نکات ایمنی و کاهش سرعت توسط رانندگان هشدار داد.

همچنین سرهنگ ارزانی، رئیس پلیس راه فاتب با اشاره به افزایش خطرات رانندگی در این شرایط اظهار کرد: لغزندگی جاده در محورهای کوهستانی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند موجب وقوع حادثه شود. بررسی‌های نشان می‌دهد حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد تصادفات این محورها در زمان بارندگی یا بارش برف اتفاق می‌افتد.

وی افزود: رانندگان باید فاصله طولی را به‌طور کامل رعایت کنند، سرعت مطمئنه را در مسیرهای شیب‌دار حفظ کنند و از سبقت‌های ناگهانی اجتناب کنند. در مسیرهای برفی، نداشتن زنجیر چرخ یکی از مهم‌ترین عوامل بروز حادثه است.

رئیس پلیس راه همچنین بر لزوم کنترل تجهیزات خودرو قبل از سفر تأکید کرد و گفت: پیش از ورود به مسیرهای کوهستانی، از سلامت سیستم ترمز، برف‌پاک‌کن‌ها، چراغ‌ها و وضعیت لاستیک‌ها اطمینان حاصل کنید. روشن بودن چراغ‌ها حتی در ساعات روز دید رانندگان را افزایش می‌دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس راه در تمامی محورهای منتهی به پایتخت مستقر است و هدف ما تنها یک چیز است؛ حفظ جان مردم و پیشگیری از حوادث. رعایت چند نکته ساده می‌تواند از وقوع بسیاری از تصادفات جلوگیری کند.