به گزارش خبرنگار مهر، اسداله جلال‌زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نگهداری و ارتقای شبکه راه‌های استان اظهار کرد: در راستای افزایش ایمنی تردد و بهبود کیفیت راه‌ها، طی هشت‌ماهه سال جاری عملیات روکش آسفالت در ۵۰۷ کیلومتر از محورهای خراسان جنوبی اجرا شده است.

وی افزود: این اقدامات ضمن افزایش دوام و طول عمر جاده‌ها، نقش مؤثری در کاهش سوانح رانندگی و ارتقای رضایت‌مندی رانندگان و مسافران دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه نگهداری پیشگیرانه راه‌ها در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: در همین مدت ۱۳۷ کیلومتر عملیات درزگیری در محورهای مختلف استان انجام شده که تأثیر قابل توجهی در جلوگیری از فرسایش زودهنگام روسازی‌ها دارد.

جلال‌زاده اجرای طرح‌های بهسازی و نوسازی جاده‌ها را عاملی مهم در تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه دانست و گفت: این اقدامات علاوه بر کاهش حوادث جاده‌ای، شرایط مناسب‌تری برای ترانزیت، جابه‌جایی بار و حمل‌ونقل مسافر درون‌استانی فراهم می‌کند.

احداث ۳۴ کیلومتر راه روستایی در سال جاری

در ادامه، معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی نیز از توسعه راه‌های روستایی استان خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری ۳۴ کیلومتر راه روستایی در استان احداث شده است.

حمید سهرابی با اشاره به عملکرد این اداره کل در سال‌های اخیر افزود: از زمان واگذاری مسئولیت احداث راه‌های روستایی به اداره کل راهداری، در مجموع ۳۶۳ کیلومتر راه روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در خراسان جنوبی اجرا شده که نتیجه آن بهره‌مندی ۹۰ روستا با بیش از ۵۷۰۰ خانوار از راه آسفالته بوده است.

وی ادامه داد: تنها در هشت‌ماهه امسال و با تکمیل ۳۴ کیلومتر راه روستایی، ۹ روستا با ۲۹۷ خانوار از راه دسترسی مناسب و آسفالته برخوردار شده‌اند.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با تأکید بر نقش راه‌های روستایی در توسعه متوازن گفت: بهبود دسترسی روستاها، زمینه‌ساز رونق اقتصادی، افزایش ارتباط با مراکز شهری و حرکت در مسیر توسعه پایدار است و از این رو، توجه به راه‌های روستایی از اولویت‌های اصلی این اداره کل محسوب می‌شود.

سهرابی یادآور شد: خراسان جنوبی دارای ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی است که تاکنون ۶۰۰۹ کیلومتر از این مسیرها آسفالت شده است.