شتاب بهسازی راه‌ها در خراسان جنوبی؛ روکش آسفالت ۵۰۷ کیلومتر

بیرجند-مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از اجرای گسترده طرح‌های بهسازی راه‌ها در استان خبر داد و گفت:از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۰۷ کیلومتر از محورهای استان روکش آسفالت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسداله جلال‌زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نگهداری و ارتقای شبکه راه‌های استان اظهار کرد: در راستای افزایش ایمنی تردد و بهبود کیفیت راه‌ها، طی هشت‌ماهه سال جاری عملیات روکش آسفالت در ۵۰۷ کیلومتر از محورهای خراسان جنوبی اجرا شده است.

وی افزود: این اقدامات ضمن افزایش دوام و طول عمر جاده‌ها، نقش مؤثری در کاهش سوانح رانندگی و ارتقای رضایت‌مندی رانندگان و مسافران دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه نگهداری پیشگیرانه راه‌ها در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: در همین مدت ۱۳۷ کیلومتر عملیات درزگیری در محورهای مختلف استان انجام شده که تأثیر قابل توجهی در جلوگیری از فرسایش زودهنگام روسازی‌ها دارد.

جلال‌زاده اجرای طرح‌های بهسازی و نوسازی جاده‌ها را عاملی مهم در تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه دانست و گفت: این اقدامات علاوه بر کاهش حوادث جاده‌ای، شرایط مناسب‌تری برای ترانزیت، جابه‌جایی بار و حمل‌ونقل مسافر درون‌استانی فراهم می‌کند.

احداث ۳۴ کیلومتر راه روستایی در سال جاری

در ادامه، معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی نیز از توسعه راه‌های روستایی استان خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری ۳۴ کیلومتر راه روستایی در استان احداث شده است.

حمید سهرابی با اشاره به عملکرد این اداره کل در سال‌های اخیر افزود: از زمان واگذاری مسئولیت احداث راه‌های روستایی به اداره کل راهداری، در مجموع ۳۶۳ کیلومتر راه روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در خراسان جنوبی اجرا شده که نتیجه آن بهره‌مندی ۹۰ روستا با بیش از ۵۷۰۰ خانوار از راه آسفالته بوده است.

وی ادامه داد: تنها در هشت‌ماهه امسال و با تکمیل ۳۴ کیلومتر راه روستایی، ۹ روستا با ۲۹۷ خانوار از راه دسترسی مناسب و آسفالته برخوردار شده‌اند.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با تأکید بر نقش راه‌های روستایی در توسعه متوازن گفت: بهبود دسترسی روستاها، زمینه‌ساز رونق اقتصادی، افزایش ارتباط با مراکز شهری و حرکت در مسیر توسعه پایدار است و از این رو، توجه به راه‌های روستایی از اولویت‌های اصلی این اداره کل محسوب می‌شود.

سهرابی یادآور شد: خراسان جنوبی دارای ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی است که تاکنون ۶۰۰۹ کیلومتر از این مسیرها آسفالت شده است.

