به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آخرین دادههای هواشناسی نشان میدهد سامانه بارشی فعال طی شبانهروز گذشته بخشهایی از خراسان جنوبی را تحت تأثیر قرار داده و در این میان، ایستگاه درمیان با ثبت ۵ میلیمتر بارندگی در صدر ایستگاههای پربارش استان قرار گرفته است.
بر اساس اعلام کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی، ایستگاههای زهری، اسدیه و آبیز نیز هرکدام ۴ میلیمتر و گزیک و حجتآباد ۳ میلیمتر بارش را ثبت کردهاند، در حالی که بارشها در نقاطی نظیر کلاته گاویج، خلف، مود، آلنگ، چاهدراز، حاجیآباد و قهستان با شدت کمتری همراه بوده است.
سمیه لطفی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به الگوهای پیشیابی نقشهها گفت: شرایط ناپایدار جوی تا اواخر هفته در استان تداوم خواهد داشت و افزایش پوشش ابر، وزش باد شدید موقت و وقوع رگبارهای همراه با رعد و برق در برخی مناطق دور از انتظار نیست.
به گفته وی، امروز بارندگیها عمدتاً بهصورت پراکنده در نواحی شرقی و جنوبشرقی استان رخ میدهد، اما از فردا با تقویت سامانه بارشی، دامنه ناپایداریها گسترش مییابد و احتمال شکلگیری روانآب، آبگرفتگی معابر و طغیان مسیلها تا روز جمعه افزایش خواهد یافت.
این کارشناس هواشناسی همچنین از احتمال بارش تگرگ، مهگرفتگی در مناطق مستعد و وقوع برف در ارتفاعات و نواحی سردسیر استان طی بازه زمانی پنجشنبه تا یکشنبه آینده خبر داد.
وی با اشاره به تغییرات دمایی پیشرو افزود: روند کاهشی دما از فردا آغاز میشود و از روز جمعه تا اوایل هفته آینده افت دما محسوس خواهد بود که میتواند زمینه بروز یخبندان شبانه را در برخی مناطق فراهم کند.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی در ادامه با یادآوری صدور هشدار سطح نارنجی، بر لزوم افزایش هوشیاری عمومی تأکید کرد و گفت: احتیاط در سفرهای جادهای، لایروبی کانالها و مسیلها و تقویت سیلبندها و بندسارها برای کاهش خسارات احتمالی ضروری است.
لطفی گفت: در شبانهروز گذشته، سهقلعه با ثبت دمای منفی ۲ درجه سردترین نقطه استان و دهسلم و بندان با دمای ۲۴ درجه گرمترین ایستگاهها بودهاند؛ ضمن اینکه دمای هوای مرکز استان بین ۱ تا ۱۵ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
نظر شما