سمیه لطفی در گفتگو با مهر بیان کرد: بر اساس آمار بارش‌های ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه انارستانک فردوس با ثبت ۲۹ میلی‌متر بارندگی، پرباران‌ترین نقطه استان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه پس از آن، ایستگاه طاهرآباد فردوس با ۲۰ میلی‌متر بارش در رتبه دوم قرار دارد، گفت: ناپایداری‌های جوی تا اواخر هفته جاری در استان ادامه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: در این مدت، در برخی نقاط وزش باد شدید موقت و در بعضی ساعات رگبار باران همراه با رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

لطفی اظهار داشت: بارندگی‌ها روزهای یکشنبه و دوشنبه به‌صورت پراکنده در سطح استان ادامه خواهد داشت، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه با تقویت و گسترش سامانه بارشی، وقوع روان‌آب و آب‌گرفتگی معابر محتمل است.

وی ادامه داد: همچنین در این ایام، بارش تگرگ در مناطق مستعد و در صورت مهیا بودن شرایط، بارش برف به‌ویژه از روز چهارشنبه در نقاط سردسیر شمال‌شرق استان دور از انتظار نخواهد بود.

لطفی بیان کرد: بر اساس این پیش‌بینی، دمای هوا تا صبح روز دوشنبه به‌طور محسوسی کاهش خواهد یافت.