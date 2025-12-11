گلستان در آستانه تحول خدمات ایثارگری

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام قاسم دنکوب ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران صاحبان اصلی این انقلاباند و همه مسئولان در برابر آنان وظیفهمند و بدهکارند.
وی با اشاره به گستردگی ارتباط بنیاد شهید با تمامی دستگاههای اجرایی افزود: بنیاد شهید یک دستگاه معمولی نیست؛ ما با تمام نهادها و ارگانها در ارتباط مستقیم هستیم، زیرا هر شهید یا جانباز ممکن است در هر ادارهای موضوع یا مطالبهای داشته باشد. مسئولان باید بدانند جایگاهی که در آن نشستهاند با فداکاری دهها شهید رقم خورده و این حقیقت باید سرلوحه رفتار و خدمترسانی باشد.
دنکوب با انتقاد از نگاه ترحمآمیز برخی افراد در ارائه خدمات به جامعه ایثارگران گفت: هیچ مسئولی حق ندارد از سر ترحم به خانواده شهید یا جانباز خدمتی ارائه کند. ما وظیفهمندیم و افتخار میکنیم که کوچکترین قدم را برای حل مشکلات این افراد برداریم.
مدیرکل بنیاد شهید گلستان با قدردانی از استاندار گلستان، وی را سرمایهای ارزشمند برای استان خواند و افزود: استاندار خود از ایثارگران و جانبازان انقلاب است و تأکید ویژهای بر توسعه خدمات به جامعه ایثارگری دارد. بسیاری از اقدامات اخیر در حوزه توانبخشی با حمایت مستقیم ایشان پیش میرود.
آغاز روند احداث خوابگاه جانبازان قطعنخاعی
دنکوب از آغاز مراحل اجرایی خوابگاه و مرکز توانبخشی جانبازان قطعنخاعی خبر داد و گفت: سالها بود جانبازان نخاعی گلستان برای دریافت خدمات توانبخشی مجبور بودند مسیر ۱۲۰ تا ۱۳۰ کیلومتری تا ساری را طی کنند و از خانواده دور بمانند؛ اما امروز با پیگیریهای مستمر، قدم اول برای ایجاد مرکز توانبخشی و خوابگاه در استان برداشته شده است.
وی افزود: فعلاً ظرفیت اولیه خوابگاه ۱۵ نفر پیشبینی شده که فاز نخست آن با پنج تخت آمادهسازی میشود. تجهیزات، فضاهای درمانی و اتاقهای فیزیوتراپی نیز در حال طراحی و تأمین است.
پیگیری برای اعتبارات استانی و ملی
مدیرکل بنیاد شهید با اشاره به ضرورت تأمین اعتبار برای تکمیل این پروژه گفت: یکی از دغدغههای ما تأمین بودجه است که هم از محل اعتبارات استانی و هم با کمک مسئولان ملی دنبال میشود. نمایندگان مجلس، خبرگان رهبری و مسئولان استان قول مساعد دادهاند که در این مسیر همراه باشند.
دنکوب با بیان اینکه در خدمترسانی به ایثارگران هیچگاه کوتاه نخواهد آمد اظهار کرد: بنده بهعنوان فرزند شهید و خادم جامعه ایثارگری، پیگیری مستمر این مطالبه را وظیفه خود میدانم و از همه ظرفیتها برای تحقق آن استفاده خواهم کرد.
وی خاطرنشان کرد: بنیاد شهید گلستان بیش از ۱۵۰ جانباز ۷۰ درصد را تحت پوشش دارد.
