به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر طهماسبی به مناسبت ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، روز زن و مادر در نشست صمیمی بانوان شاغل در استانداری و فرمانداری‌های استان گلستان با تأکید بر ضرورت مطالبه‌گری و اعتمادبه‌نفس بانوان اظهار کرد: بانوان توانمند باید حق خود را مطالبه کنند و از حضور در مسئولیت‌های مدیریتی نهراسند.

وی افزود: اگر مدیری از مطالبه‌گری می‌ترسد، نباید مسئولیت بپذیرد و ما از حضور بانوان شایسته در پست‌های مدیریتی، حتی در جایگاه‌های حساس سیاسی و اجرایی، استقبال می‌کنیم.

طهماسبی با تاکید بر اینکه اولویت مدیریت استان استفاده از ظرفیت نیروهای درون‌سازمانی و ارتقای شغلی کارکنان توانمند، به‌ویژه بانوان است اظهار کرد: کارکنان استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مظلوم واقع شده‌اند و حجم بالای مسئولیت‌های آنان کمتر دیده می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در یک سال گذشته خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۵ بانوی شاغل در سطوح مختلف مدیریتی استانداری ارتقا یافته‌اند و این روند با قوت ادامه خواهد داشت.

استاندار گلستان تأکید کرد: هیچ تفاوتی میان زنان و مردان در انتصابات وجود ندارد و ملاک اصلی، شایستگی، تجربه و توان مدیریتی است؛ چرا که بانوان نقش مؤثری در حکمرانی، خدمت‌رسانی و پیشرفت نظام اداری استان دارند.