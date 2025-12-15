مشاور عالی وزیر علوم نشان طوبی را دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دومین اجلاسیه تخصصی با محوریت خانواده اقدام به طراحی جایزه و نشان طوبی کرده است، جایزه‌ای که به قول متولیان برگزارکننده یک نشان راه و نمادی از یک مسیر طی‌شده و دعوتی برای ادامه راه است که با هدف ایجاد انگیزه و الگوسازی برای نسل‌های جدید پژوهشگران و کنشگران حوزه پژوهش، ترویج و تحکیم نهاد خانواده طراحی شده است.

این نشان برخلاف دیگر جوایزی که صرفاً تقدیر از یک دستاورد علمی و پژوهشی است، تلاش دارد از کسانی تجلیل کند که با اندیشه، قلم، کلام و عمل خود، به آبیاری ریشه‌ها، تقویت تنه و حفاظت از شاخ و برگ حوزه خانواده و یک عمر مجاهدت برای بارور ساختن این نهاد الهی پرداخته‌اند و نقطه پایان نیست بلکه نقطه عطف و آغاز تعهدی جدید است.

متولیان برگزاری نشان طوبی اعلام کرده‌اند که فردی که این نشان را دریافت می‌کند، به عنوان یکی از دیده‌بانان و راهبران حوزه خانواده شناخته شده و به شبکه‌ای از نخبگان متصل می‌شود که وظیفه رصد چالش‌ها، ارائه راهکارها و تولید فکر برای آینده این نهاد را بر عهده دارند. این رویکرد، به جای تمرکز بر رقابت برای کسب جایزه، بر ایجاد یک «جبهه هم‌افزا» از اندیشمندان تأکید دارد که هدف مشترک آن‌ها، تعالی خانواده ایرانی است.

این نشان همچنین به دنبال آن است که گفتمان خانواده را از سطح روزمرگی و معضلات صرف، به سطح یک آرمان مقدس و یک پروژه تمدنی ارتقا دهد و به جامعه یادآوری می‌کند که کار برای خانواده، تنها حل مشکلات موجود نیست، بلکه تلاشی برای تحقق یک الگوی متعالی از زیست انسانی است که ریشه در فطرت الهی و فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی دارد.

اهمیت نشان طوبی و البته پژوهشگری که آن را دریافت کرده است خبرنگار علمی ایرنا را بر آن داشت تا گفت و گویی با محمد روشن پژوهشگر حوزه خانواده و دریافت کننده این نشان به پاس نقش مؤثر در توسعه پژوهش‌ها و سیاست‌پژوهی حوزه خانواده در دومین اجلاسیه خانواده، آینده، پیوندهای پایدار که با حضور دکترمسعود پزشکیان رئیس جمهور، دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، دکترعلی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای شهر و جمعی از پژوهشگران همزمان با روز جهانی خانواده برگزار شد، داشته باشد.

محمد روشن همچنین مدیر نمونه ملی جشنواره شهید رجایی در سال ۱۳۸۰، دارنده نشان درجه ۲ علمی از شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۲ و پژوهشگر برگزیده دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۲ است و تاکنون موفق به تألیف ۱۵ کتاب به صورت انفرادی و اشتراکی، ۱۱۴ مقاله چاپ شده در در مجلات معتبر علمی و پژوهشی داخلی و بین المللی و ۷۸ عنوان مقاله در کنفرانس‌های معتبر بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی شده است.

رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: نشان طوبی ۲ سال است که به وسیله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به کسانی که در حوزه خانواده پژوهش‌های ملی و یا بین‌المللی انجام می‌دهند، اعطا می‌شود.

روشن ادامه داد: از ویژگی‌های این نشان آن است که پژوهش‌های فرد برگزیده باید به صورت مستمر انجام گرفته باشد و به تولید دانش منتهی شود و یا به حل یک معضل و یا اصلاح قوانین منجر شود.

وی بیان داشت: این جایزه در دوره اول برگزاری به یک پژوهشگر با محوریت «تحکیم پیوندهای پایدار در برابر تغییرات اجتماعی» و در دوره دوم - سال ۱۴۰۴ - به ۲ پژوهشگر و یک خانواده شهید جنگ ۱۲ روزه برای تکریم از آن خانواده تعلق گرفته است که پژوهشگر دیگر دریافت کننده این نشان دکتر غلامعلی افروز رئیس اسبق دانشگاه تهران است.

عضو هیئت علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی در ادامه به بخشی از فعالیت‌ها و پژوهش‌های علمی خود در حوزه خانواده اشاره و تصریح کرد: من ۱۳ کتاب در حوزه خانواده به صورت انفرادی و یا اشتراکی تدوین کرده ام.

روشن با بیان اینکه برای اولین بار دانشنامه حقوق خانواده را با ۷۰۸ مدخل در سال ۱۳۹۴ تدوین کردم و کتاب حقوق خانواده از دیگر تالیفاتی است که تاکنون به چاپ ششم رسیده است، گفت: در این کتاب موضوعات نوپدیدی از قبیل اهدای جنین و همچنین بحث‌های فقهی و حقوقی تغییر جنسیت مطرح شده است.

دریافت کننده نشان طوبی اظهار داشت: همچنین در این کتاب در زمینه فناوری‌های نوین در مورد حضانت و سرپرستی بحث‌های مختلفی انجام شده که در تدوین و تصویب قوانین مورد استفاده قرار گرفته است.

روشن که اکنون مشاور عالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است به دیگر فعالیت‌های پژوهشی خود اشاره کرد و گفت: تنقیح قوانین حوزه خانواده از ابتدای قانونگذاری در ایران تا سال ۱۴۰۲ را مورد بررسی و تصبیق قرار داده و در نهایت با تشخیص ناسخ از منسوخ و مطلق از مقید و عام از خاص، قوانین این حوزه را تنقیح کرده‌ایم که این تنقیح قوانین در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شده و نمایندگان نسبت به آنها با دادن رأی اظهار نظر خواهند کرد و قوانین حوزه خانواده تنقیح آن به تصویب قانونگذار می‌رسد.