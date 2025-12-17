به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، رؤسای ۱۵ دانشگاه سطح یک کشور به همراه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتوگو کردند؛ در این دیدار، رئیس دانشگاه تهران با تشریح بحران مالی آموزش عالی، خواستار واگذاری اختیارات گسترده و حرکت به سمت خودگردانی دانشگاهها شد.
محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، به نمایندگی از رؤسای دانشگاههای برتر، با بیان اینکه به نمایندگی از ۱۵ دانشگاه سطح یک برای حل مشکلات کشور اعلام آمادگی میکنیم، تأکید کرد: وضعیت دانشگاهها در این ۳۰ سال هر روز بدتر شده و با قاطعیت میتوانم بگویم که وضع ما امسال حتماً بهتر از سال آینده است و این روند ادامه دارد.
وی با اشاره به سابقه ۳۰ ساله خود در مسائل اجرایی، اداری و مالی آموزش عالی، افزود: برای من که حداقل ۳۰ سال اخیر در جریان کامل و متن مسائل اجرایی، اداری و مالی آموزش عالی بودهام، مسائل و مشکلات مالی دانشگاهها بحرانی است که امروز با آن دست به گریبانیم. دانشگاهها با منابع محدود و اختیارات محدود مسئولیت نامحدودی بر عهده دارند.
رئیس دانشگاه تهران برای توقف این چرخه، دو راهحل ارائه داد: اول اینکه دولت نیازهای دانشگاهها برای تغییر زیرساختها، اصلاح و بازسازی و تأمین نیازهای جاری را تأمین کند. من به عنوان کسی که در این خصوص تجربه دارم یقین دارم دولتها نمیتوانند و یا برخی که میتوانستند نمیخواستند و البته اغلب نمیتوانستند چنین هزینهای را تأمین کنند و به دلیل مسائل و مشکلات کلان کشور، این دولت و دولت بعد هم نمیتوانند نیازهای دانشگاهها را تأمین کنند.
امید راهحل دوم را خودگردانی دانشگاهها عنوان کرد و اظهار کرد: ما در دانشگاه تهران آمادگی داریم به رغم اینکه هزینههای اجتماعی و سیاسی سنگینی دارد، طرح خودگردانی دانشگاه را به اجرا بگذاریم. در این طرح خودگردانی که آماده است و تقدیم وزارت علوم هم شده، دانشگاهها مانند نهادهای عمومی غیردولتی حداقل اختیاراتی را به عهده بگیرند. همانطور که آقای قالیباف سالها در شهرداری تهران از اختیارات خودساختار، توانستند کارهای بزرگی انجام دهند.
وی با اشاره به حمایت وزیر علوم، افزود: خوشبختانه ایشان در این زمینه هم خوشفکر، هم صاحبنظر و هم اهل ریسک هستند و این کار ریسک بالایی هم دارد و بنده به نمایندگی از ۱۵ دانشگاه و بهطور خاص دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه پایلوت اعلام آمادگی میکنم به صورت آزمایشی، اگر اختیارات کافی، در اختیار ما قرار گیرد، نیازهای خود را تأمین میکنیم.
