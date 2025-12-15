مولوی: موضوعات فرهنگی خط قرمز مجلس است

سید محمد مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کشورهای توسعه یافته ابتدا بر روی فرهنگ سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در نظام اسلامی نیز موضوع فرهنگ تا جایی دارای اهمیت است که مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند همه برنامه‌ها پیوست فرهنگی داشته باشد.

وی افزود: توسعه بدون فرهنگ عملیاتی نمی‌شود و فرهنگ در ایران اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد و نگاه مجلس شورای اسلامی به مقوله فرهنگ کاملاً حمایتی است و خط قرمز است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مجلس در بررسی لایحه بودجه، تاکید کرد: تصمیم‌گیری نهایی در خصوص محتوا و ترکیب لایحه بر عهده کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس است و اجازه جهت‌گیری ناعادلانه یا کاهش اعتبار بخش فرهنگی را نخواهیم داد.

مولوی تصریح کرد: دولت اگر بنا دارد در هزینه‌ها صرفه جویی کند بهتر است با نظارت صحیح بر عملکرد مدیران از بیت‌المال صیانت کند چرا که نمی‌توان به بهانه صرفه جویی، موضوع فرهنگی که به عنوان مهم‌ترین مؤلفه نظام اسلامی و مطالبه مهم مردم است نادیده گرفته شود.