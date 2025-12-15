خبرگزاری مهر - گروه استانها، سکینه اسمی: تالاب بینالمللی و زیبای حسنلو با طبیعت بینظیر و زیبا و گونههای مختلف حیوانات و نادر در کشور همه سالانه مقصد مهمی برای علاقمندان به طبیعت گردی، عکاسی و گردشگران داخلی و خارجی به شمار میرود.
تلاش برای ثبت جهانی برای روستای تاریخی با قدمت بیش از ۸ هزار ساله روستای حسنلو فرصت ارزشمندی فراهم کرده است تا جاذبههای گردشگری این منطقه که زمینه حضور علاقمندان را برای دیدن آثار تاریخی فراهم کند و هم گردشگران در کنار بازدید از جاذبههای تاریخی از مناظر طبیعت گردی این منطقه که بکر و دیدنی است نیز بازدید کنند.
تالاب بینالمللی حسنلو با مساحت ۳۰۵ هکتار از جاذبههای گردشگری استان آذربایجان غربی که در اطراف روستای تاریخی ۸ هزار ساله حسنلو در نقده واقع شده که در غرب جاده مهاباد به ارومیه و در حدود ۲۰ کیلومتری شرق نقده قرار دارد.
شهرستان نقده دارای ۱۷ تالاب فصلی و دائمی است که سالانه میزبان هزاران قطعه انواع پرندگان مهاجر و بومی بوده و از بین تالابهای این شهرستان، تالابهای «درگهسنگی»، «حسنلو» و «یادگارلو» جزو تالابهای بینالمللی کنوانسیون رامسر است.
پرنده نگری در تالاب بینالمللی حسنلو بهشت پرندگان مهاجر
یکی از دلایلی که تالاب بینالمللی حسنلو به عنوان یکی از جاذبههای گردشگری آذربایجان غربی شناخته شده و تبدیل به مقصدی پرطرفدار برای تور طبیعتگردی و تور تفریحی شده تنوع گونههای گیاهی به خصوص پرندگانی است که در این تالاب زندگی میکنند.
غار خاکستری، انواع حواصیل از جمله حواصیل ارغوانی و خاکستری و زرد، اردک سر حنایی، اردک سفید، مرغ ماهیخوار، اردک بلوطی، فلامینگو، اردک مرمری، خروس کولی، پلیکان، پرستوی دریایی، بوتیمار و… از پرندگانی هستند که به صورت دائم یا فصلی در این تالاب بینالمللی زندگی میکنند.
تالاب بینالمللی حسنلو به دلیل داشتن انواع مختلف و متنوعی از پرندگان مهاجر از اهمیت ویژه ای برای علاقمندان به پرنده نگری و عکاسی در کشور نیز به شمار میرود، اگر به پرندهنگری علاقه دارید تور تفریحی و تور طبیعتگردی به تالاب بینالمللی حسنلو فرصتی مناسب برای تماشای این پرندهها از نزدیک دراختیار شما میگذارد.
تالاب بینالمللی حسنلو به جز میزبانی انواع خاص و جالب پرندگان از جمله فلامینگو، پلیکان و انواع حواصیل گونههای گیاهی جالب و متنوعی هم دارد، از قسمت شمکالی تا جنوب غربی تالاب بینالمللی حسنلو پوشش گیاهی انبوهی وجود دارد که از جاذبههای گردشگری تالاب نیز محسوب میشود، از این گونههای گیاهی میتوان به جگن، نی، شور، سالیکورنیا اشاره کرد که چند مورد از ۵۶ گونه گیاهی شورپسند و آبی این تالاب هستند.
جاذبههای کم نظیر و بکر گردشگری در تالاب بینالمللی حسنلو
تالاب بینالمللی حسنلو منظره و چشمانداز زیبایی در این منطقه ایجاد کرده است که مقصدی مناسب برای تور طبیعتگردی و تور تفریحی است. علاوه بر زیباییها و جذابیتهای تالاب تماشای گونههای مختلف پرندگان نیز از فرصتهایی است که وجود این تالاب فراهم کرده است و کمتر جایی میتوان تمام این گونههای پرنده را کنار هم مشاهده کرد.
این تالاب از طریق جاده ارومیه به مهاباد در یک کیلومتری سه راهی محمدیار قابل دسترسی است. این تالاب در محور جاده ارومیه به مهاباد از کنار جاده قابل رؤیت است. بعد از رسیدن به سه راهی محمدیار تالاب در حاشیه آن قرار دارد. این تالاب در بالای جاده نقده-مهاباد قرار دارد.
این تالاب یکی از مقصدهای گردشگری تعطیلات آخر هفته مردم شهرستان نقده است که با توجه به مسافت زیاد این تالاب به خاطر وجود جاذبههای ارزشمند خانوادهها برای تفریح و دیدن زیباییهای آن به این تالاب مراجعت میکنند.
تالاب حسنلو یکی از مقصدهای عکاسان شهرستان نیز است و در طول روزهای مختلف شاهد حضور این فعالان هنری در این تالاب هستیم که در حال به تصویر کشیدن زیباییهای آن هستند.
سالانه ۵ هزار گردشگر و طبیعت گرد از تالاب حسنلو دیدن میکنند
رئیس اداره محیط زیست نقده در خصوص جاذبههای گردشگری و طبیعت گردی تالاب حسنلو گفت: این تالاب به دلیل ظرفیتهای بالای پرنده نگری و طبیعت گردی از تالابهای بین المللی کشور به شمار میرود.
اکبر قائمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سالانه بیش از ۵ هزار گردشگر و طبیعت گرد از این تالاب بازدید میکنند، افزود: این تالاب در سالهای گذشته فصلی بود اما با ایجاد دو موتور پمپ و انتقال حق آبه آن از سد حسنلو به تالاب دائمی تبدیل میشود که فرصت ارزشمندی برای حضور و جذب گردشگر در تمام فصول سال میشود.
رئیس اداره محیط زیست نقده حق آبه سالانه این تالاب را ۴ میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: امسال این حق آبه تأمین و تالاب احیا شده و زمینه حضور پرندگان مهاجر و گردشگران در تمام بازههای زمانی فراهم کرده است.
قائمی با بیان اینکه هم اکنون هزاران قطعه پرنده آبزی و کنارآبزی بومی شامل خوتکا، تنجه، آبچلیک، کشیم، چنگر، اردک سرحنایی، تاجدار، سرسبز، عقاب تالابی، چوپپا، و گونه بسیار نادر اردک سرسفید در این نالاب سکنی دارند گفت: نقده دارای ۱۷ تالاب فصلی و دائمی است که سالانه میزبان هزاران قطعه انواع پرندگان مهاجر و بومی بوده و از بین تالابهای این شهرستان، تالابهای «درگهسنگی»، «حسنلو» و «یادگارلو» جزو تالابهای بینالمللی کنوانسیون رامسر است.
تالاب بین المللی حسنلو میزبان ۱۵۰۰ پرنده
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰ گونه پرنده که بسیاری از آنها گونه نادر هستند در این تالاب مشاهده شده است، گفت: سالانه این تالاب میزبان بیش از هزار و ۵۰۰ پرنده بومی و مهاجر است که جاذبهای کم نظیر برای علاقمندان به طبیعت و گردشگران را فراهم کرده است.
رئیس اداره محیط زیست نقده در خصوص امکانات پرنده نگری در این تالاب گفت: با توجه به اینکه آذربایجان غربی بهشت پرندگان به شمار میرود در این تالاب بین المللی نیز سکوی ویژه برای مشاهده پرندگان و نیز علاقمندان به عکاسی ایجاد شده است.
قائمی از ایجاد آلاچیق ویژه پرنده نگری در این تالاب طی ماههای آتی خبر داد و گفت: در این زمینه ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار مصوب شده که در خصوص تخصیص روند احداث آن آغاز میشود.
وی با بیان اینکه تالاب حسنلو به دلیل نزدیکی به سد حسنلو و داشتن پوشش نی و جگنی آن یکی از تالابهای مهم منطقه برای جوجهآوری گونههای حساس و در حال انقراض از جمله اردک سرسفید است، افزود: با تأمین حق آبه تالاب بین المللی حسنلو، پرندگان آبزی و کنارآبزی که در این تالاب جوجهآوری کردند، ضمن فراهم شدن محیط امن برای رشد جوجهها، ماندگاری پرندگان نیز در این تالاب بیشتر خواهد شد.
تالاب بین المللی حسنلو فرصتی برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرصت ثبت جهانی برای روستای گردشگری حسنلو گفت: تالابهای متعدد در اطراف این روستا به خصوص تالاب بین المللی حسنلو فرصت کم نظیری برای جذب گردشگر و سرمایه گذاری در این حوزه به شمار میرود.
مرتضی صفری گفت: این تالاب که از مقاصد پرطرفدار برای تور تفریحی و طبیعتگردی گردشگران محسوب میشود، حدود یک هزار و ۱۰۰ هکتار مساحت دارد و در ارتفاع یک هزار و ۳۰۸ متری نسبت به سطح دریا قرار گرفته است.
وی ادامه داد: یکی از دلایلی که تالاب بینالمللی حسنلو به عنوان یکی از جاذبههای گردشگری آذربایجانغربی شناخته شده و تبدیل به مقصدی پرطرفدار برای تور طبیعتگردی و تفریحی شده تنوع گونههای گیاهی بویژه پرندگانی است که در این تالاب زندگی میکنند.
صفری گفت: روستای حسنلو نقده با داشتن تپه چندهزار ساله تاریخی حسنلو، صنایعدستی منحصربهفرد، طبیعت بکر همچون تالاب شورهگل، از تالابهای مطرح بین المللی، غذاها و نان سنتی موزه باستان شناسی، بومگردیها و خانههای صنایعدستی ظرفیت بالایی برای ثبت جهانی دارد که همدلی مسئولان و مردم در مسیر تهیه این پرونده قابل تقدیر است.
تالابهای بینالمللی و فصلی شهرستان نقده با پوشش گیاهی و نیزاری و شرایط مساعد زیست محیطی، همواره به عنوان یکی از مراکز مهم مهاجرت، تخمگذاری و جوجه آوری پرندگان آبزی و کنارآبزی در کشور به شمار میرود.
