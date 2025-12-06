قائمی: ۳ تالاب نقده احیا شد؛ پذیرایی از پرندگان مهاجر

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر قائمی در این زمینه افزود: این شهرستان دارای ۱۸ تالاب فصلی و دائمی است که جهت تأمین مقاله این زیستگاه‌هایی ارزشمند از اوایل بهار که آب در گدار چای جاری می‌شود از طریق کانال ام سی در سد حسنلو ذخیره می‌شود تا در هنگام نیاز از طریق این سد تأمین شود.

وی همچنین از آغاز فصل مهاجر پرندگان خبر داد و اظهار کرد: مهاجرت پرندگان از ۱۵ آبان شروع و در اواسط دی ماه به اوج خود می‌رسد که این روزها شاهد حضور برخی از پرندگان مهاجر در سطح تالاب‌های شهرستان نقده هستیم.

کیومرث جهانگرد مدیر امور آب شهرستان نقده نیز از تأمین آب تالاب‌های نقده خبر داد و افزود: برابر دستورالعمل سازمان آب منطقه‌ای، آب ذخیره شده تالاب در سد حسنلو تا به امروز ۲۶ میلیون متر مکعب رها سازی و ۲ میلیون متر مکعب نیز جهت تأمین تبخیر آب به تالاب‌های نقده اختصاص داده شده است.

آذربایجان غربی با داشتن ۴۰ تالاب فصلی و دائمی که ۱۳ تالاب دائمی و ۶ تالاب آن رامسر سایت می‌باشد که شهرستان نقده با داشتن ۱۸ تالاب فصلی و دائمی بیشتر تالاب را در استان داراست که با این ظرفیت به علت قرار گرفتن در مسیر کوچ پرندگان مهاجر در طول سال هزاران قطعه پرنده آبزی و کنار آبزی بومی و محلی را میزبانی می‌کند.