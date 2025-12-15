۳ نفر در اثر رانش زمین در گذرگاه کوهستانی در شمال ویتنام مدفون شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، به گفته سازمان مدیریت بحران و دایک ویتنام، قربانیان شامل دو کارگر راهسازی که در حال انجام وظیفه برای رنگ‌آمیزی خطوط جاده بودند و یک موتورسوار که از منطقه عبور می‌کرد، می‌شوند.

این حادثه زمانی رخ داد که حجم زیادی از خاک و سنگ ناگهان از شیب بالای بخشی از بزرگراه ملی ۶ در گذرگاه تونگ خه به پایین سر خورد.

در آن زمان، چندین وسیله نقلیه، از جمله کامیون، اتوبوس و موتورسیکلت، در حال عبور از این منطقه بودند.

در این گزارش آمده است که این منطقه طی دو روز گذشته شاهد بارندگی خفیف بوده است.

گذرگاه Thung Khe به خاطر زمین ناهموار و پیچ‌های تندش شناخته شده است و خطر رانش زمین را، به ویژه در شرایط نامساعد جوی، به همراه دارد.