۳ نفر در اثر رانش زمین در گذرگاه کوهستانی در شمال ویتنام مدفون شدند

روزنامه محلی VnExpress روز دوشنبه گزارش داد که حداقل ۳ نفر بعد از ظهر روز قبل در یک گذرگاه کوهستانی در استان شمالی فو تو در ویتنام، در اثر رانش زمین مدفون شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، به گفته سازمان مدیریت بحران و دایک ویتنام، قربانیان شامل دو کارگر راهسازی که در حال انجام وظیفه برای رنگ‌آمیزی خطوط جاده بودند و یک موتورسوار که از منطقه عبور می‌کرد، می‌شوند.

این حادثه زمانی رخ داد که حجم زیادی از خاک و سنگ ناگهان از شیب بالای بخشی از بزرگراه ملی ۶ در گذرگاه تونگ خه به پایین سر خورد.

در آن زمان، چندین وسیله نقلیه، از جمله کامیون، اتوبوس و موتورسیکلت، در حال عبور از این منطقه بودند.

در این گزارش آمده است که این منطقه طی دو روز گذشته شاهد بارندگی خفیف بوده است.

گذرگاه Thung Khe به خاطر زمین ناهموار و پیچ‌های تندش شناخته شده است و خطر رانش زمین را، به ویژه در شرایط نامساعد جوی، به همراه دارد.

