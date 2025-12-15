احمد نادری در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر، در واکنش به حمله خشونت‌آمیز در سیدنی استرالیا که منجر به کشته و زخمی شدن جمعی از افراد شد، اظهار کرد: حادثه تروریستی سیدنی که در ۱۴ دسامبر رخ داد، با واکنش سریع رسانه‌های ضدایرانی، به‌ویژه رسانه‌های معاند و وابسته به صهیونیست‌ها مواجه شد. این رسانه‌ها بلافاصله انگشت اتهام را به سمت ایران و محور مقاومت نشانه رفتند. در حالی که این اتهامات فاقد دلایل مشخص و موجه هستند و شواهد روشنی برای اثبات آن‌ها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در وهله اول باید گفت که حادثه سیدنی، سناریویی آشنا برای مهندسی روایت به نفع صهیونیست‌هاست، گفت: حمله به مراسم جشن حنوکا در منطقه بوندی سیدنی می‌تواند یک عملیات پرچم دروغین از سوی رژیم صهیونیستی باشد؛ این موضوع عمدتاً در رسانه‌های معاند ضدایرانی و نیز محافل صهیونیستی مطرح شده است.

بررسی ابعاد امنیتی و جغرافیایی حادثه سیدنی

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با این حال، این روایت فاقد توجیه منطقی و شواهد متقن است. استرالیا، به عنوان کشوری جغرافیایی دور از کانون درگیری‌های خاورمیانه، بستر طبیعی چنین حمله‌ای محسوب نمی‌شود. با وجود این، وقوع چنین حادثه‌ای بیش از هر چیز در راستای تقویت روایت ضدایرانی است؛ در واقع، حادثه سیدنی در سطح رسانه‌ای و سیاسی، کارکردی فراتر از یک اقدام امنیتی داشته و در چارچوب جنگ روایت‌ها و عملیات روانی قابل تحلیل است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: از منظر تاریخی، سابقه چنین عملیات‌هایی در کارنامه رژیم صهیونیستی وجود دارد؛ نمونه بارز آن «ماجرای لاوون» در دهه ۱۹۵۰ است؛ عملیاتی که طی آن، عوامل وابسته به موساد که عمدتاً یهودیان مصری استخدام شده بودند، اقدام به بمب‌گذاری در مراکز غیرنظامی غربی و مصری در مصر کردند تا مسئولیت آن به جمال عبدالناصر و جریان ملی‌گرایی عرب نسبت داده شود و روابط قاهره با غرب تخریب شود. آن عملیات در نهایت با شکست مواجه شد، عوامل آن دستگیر شدند و رسوایی سیاسی بزرگی در داخل اسرائیل به‌جا گذاشت.

تبیین مفهوم «پرچم دروغین» در تحلیل حوادث امنیتی

نادری تاکید کرد: بر این اساس، مفهوم «پرچم دروغین» ناظر بر عملیاتی است که توسط خود رژیم صهیونیستی یا شبکه‌های وابسته به آن طراحی می‌شود تا مسئولیت آن به بازیگران دیگر نظیر مسلمانان رادیکال یا ایران نسبت داده شده و از پیامدهای آن برای اهداف تبلیغاتی، امنیتی و ژئوپلیتیکی بهره‌برداری شود. در چنین چارچوبی، حادثه سیدنی را نباید صرفاً یک رویداد امنیتی، بلکه بخشی از یک الگوی شناخته‌شده در مهندسی بحران و مدیریت افکار عمومی جهانی ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه هدف دوم آنان این است که ایران در کانون فشارهای بین‌المللی به عنوان حامی فلسطین قرار گیرد، گفت: فشار بر ایران در نظام بین‌الملل، به‌ویژه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین حامیان مسئله فلسطین، در سال‌های اخیر ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. در این چارچوب، انگیزه اصلی رژیم صهیونیستی از بروز و برجسته‌سازی برخی حوادث امنیتی، منحرف‌سازی افکار عمومی جهانی از انتقادات گسترده نسبت به عملیات نظامی این رژیم در غزه و تلاش برای کاهش انزوای دیپلماتیک آن ارزیابی می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: چنین حملاتی با تقویت روایت یهودی‌ستیزی جهانی، زمینه افزایش حمایت داخلی در اسرائیل را فراهم کرده و هم‌زمان دولت‌های غربی را به حمایت امنیتی و سیاسی بیشتر از تل‌آویو ترغیب می‌کند. افزون بر این، این حوادث به‌سرعت به ابزاری برای اتهام‌زنی علیه ایران تبدیل شده و فشار بر حامیان فلسطین را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تشدید می‌کند. در نهایت، این روند موجب افزایش همبستگی موقت جهانی با رژیم صهیونیستی و کمرنگ شدن انتقادات از سیاست‌ها و جنایات آن می‌شود؛ یا دست‌کم در کوتاه‌مدت، زمینه ترسیم تصویری مخدوش و امنیتی از ایران در فضای رسانه‌ای بین‌المللی را فراهم می‌سازد.

انتقاد از عملکرد دولت استرالیا در مقابله با سلفی‌گری

نادری با اشاره به اینکه ثالثاً دولت استرالیا باید به جای تهمت، بساط ترویج سلفی‌گری داخل کشور خود را بگیرد، گفت: حال که گفته شده مظنونین این حادثه تا حدودی وابسته به داعش هستند و پرچم داعش در ماشین آن‌ها پیدا شده است و همچنین فرد اصلی، «نوید اکرم»، که گرایش سلفی دارد، دولت استرالیا باید بساط ترویج سلفی‌گری را جمع کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جالب است بدانید بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سال ۲۰۱۷، به ازای هر یک میلیون نفر، تعداد ۱۲ نفر از مردم استرالیا به عنوان جنگجوی داعشی وارد سوریه شدند و این کشور به عنوان چهارمین کشور خارج از منطقه از نظر ارسال تروریست شناخته شد، این در حالی است که بر اساس گزارش نیویورک تایمز، از ابتدای سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۵، عربستان سعودی برای توسعه و ترویج سلفی‌گری به مؤسسات و گروه‌ها کمک کرده است. یکی از این گروه‌ها، انجمن اهل سنت و جماعت استرالیا (ASWJA) است که با رویکرد سلفی و وهابی به عنوان تأثیرگذارترین سازمان در زمینه ترویج سلفی‌گری در بین جامعه و جوانان شناخته می‌شود. پیش‌تر نیز ارتباط این گروه با القاعده پرده‌برداری شده بود.

اشاره به جایگاه حقوقی جامعه یهودیان در ایران

وی با بیان اینکه نکته مهم دیگر آن است که در طول تاریخ، ایران هیچگاه یهودی‌ستیز نبوده است، متذکر شد: تاریخ ایران گواه همزیستی پایدار و مسالمت‌آمیز با پیروان ادیان مختلف، از جمله یهودیان، بوده است. این همزیستی نه‌تنها ریشه‌ای تاریخی دارد، بلکه در ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز بازتاب یافته است، به‌گونه‌ای که جامعه یهودیان ایران دارای نماینده رسمی در مجلس شورای اسلامی است و این نماینده، همچون سایر برادران نمایندگان اقلیت‌های دینی، به پیگیری مطالبات و حقوق جامعه خود می‌پردازد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزون بر این، کنیسه‌های یهودیان در تهران و دیگر شهرهای کشور فعال بوده و در فضایی امن به فعالیت دینی و اجتماعی خود ادامه می‌دهند. یهودی ستیزی نه در سنت دینی اسلام و نه در آئین‌ها و فرهنگ ملی ایران جایگاهی نداشته است و ایرانیان با تکیه بر میراث تمدنی ایرانی–اسلامی از گذشته‌های دور تاکنون، با پیروان ادیان مختلف همزیستی مسالمت‌آمیز داشته‌اند. بر این اساس، در سراسر تاریخ ایران نمی‌توان نشانه‌ای از یهودی ستیزی نهادینه یا ساختاری مشاهده کرد.

اتهام‌زنی رژیم صهیونیستی به معترضان حامی فلسطین

نادری با بیان اینکه صهیونیست‌ها هر اعتراضی در هر کشوری علیه جنایت در غزه را یهودی ستیزی می‌نامند، تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی در استرالیا نسبت به آنچه در فلسطین و به‌ویژه در نوار غزه رخ می‌دهد، احساس ناراحتی و خشم عمیق دارد. در دو سال گذشته، شهرهایی مانند سیدنی و دیگر مراکز شهری استرالیا شاهد برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات گسترده در اعتراض به جنایات ارتکابی در غزه بوده‌اند. در برخی مقاطع، این اعتراضات به اقدامات افراطی و خشونت‌آمیز علیه خانه‌ها، مدارس، کنیسه‌ها و خودروهای متعلق به یهودیان در استرالیا انجامیده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از این‌رو، حمله به اماکن یهودی در جریان برخی اعتراضات، پدیده‌ای بی‌سابقه در فضای اعتراضی این کشور نبوده است. در چنین شرایطی، معترضان بارها از سوی رژیم اسرائیل و حامیان آن به یهودی ستیزی متهم شده‌اند. این در حالی است که به‌کارگیری برچسب یهودی ستیزی علیه معترضان، در بسیاری از موارد با هدف بی‌اعتبارسازی اعتراضات، جلوگیری از گسترش مخالفت‌های عمومی در استرالیا و دیگر نقاط جهان و فراهم‌کردن زمینه برای تداوم جنایات بدون پاسخ‌گویی بین‌المللی صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین، این حادثه اتهام دروغین علیه ایران و محور مقاومت بود تا صهیونیست‌ها بتوانند با جعل روایت دروغین به نفع خود بهره‌برداری کنند و بتوانند اهداف پلید خود را علیه بشریت و علی‌الخصوص ایران و محور مقاومت توجیه کنند و بهانه دیگری برای ادامه جنایت‌های جدید این رژیم داشته باشند و کانون فشار بین‌المللی علیه ایران و محور مقاومت هراسی را بیشتر کنند.