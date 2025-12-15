به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه در مقالهای در نشریه رأی الیوم به بررسی ابعاد حمله به یهودیان در شهر سیدنی استرالیا پرداخته و نوشت که حمله خونینی که در محل حضور بیش از دو هزار نفر در مراسم جشن یهودی حنوکا انجام شده و منجر به کشته شدن ۱۲ نفر و زخمی شدن شماری دیگر شد، ممکن است یک اقدام برنامهریزی شده از سوی رژیم صهیونیستی برای پیشبرد یک استراتژی جدید با هدف تقویت چهره «قربانی» برای این رژیم و احیای رویکرد «مبارزه با یهودستیزی» در جهان باشد که به لطف نسلکشی در نوار غزه کاملاً از بین رفته است.
وی میافزاید که بزرگترین مخالف روند یهودی ستیزی، جنبش صهیونیسم است و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برجستهترین نماد آن است که دستانش به خون بیش از ۷۰ هزار غیرنظامی فلسطینی، از جمله ۴۰ هزار کودک، آلوده است و دو و نیم میلیون فلسطینی را پس از تخریب بیش از ۹۵ درصد از خانههایشان آواره کرده و شمار زیادی از آنها را با قطع کمکها تا سر حد مرگ گرسنه نگه داشته و مراکز توزیع غذا را به کمینگاه هایی برای اعدام آنها تبدیل کرده است.
نتانیاهو هنگامی نقش مشکوک احتمالی خود در این حمله را رسوا کرد که نخستوزیر استرالیا و دولتش را به دامن زدن به یهودی ستیزی و پیشبرد روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین و حمایت از راهحل ایجاد دو دولت متهم کرد و آن را مسئول این حمله دانست. وی فراموش کرده است که ارتش او بیش از ۵۰۰ بیمار و مجروح و پزشک و پرستار و نوزاد نارس را در بیمارستان المعمدانی در نوار غزه در کمتر از ۵ دقیقه و در موارد متعدد بیش از ۵۰۰۰ لبنانی را در چند دقیقه در جنایت پیجرها یا حمله به ضاحیه بیروت و بقاع و جنوب لبنان به قتل رسانده است.
عطوان تاکید کرد که در دهههای پیشین نیز جنبش صهیونیسم در کشتار یهودیان با نازیسم همکاری کرد و سینماها و محلههای یهودی نشین را در مصر و عراق منفجر کرد تا آنها را بترساند و به مهاجرت به فلسطین اشغالی وادار کند، به همین علت نباید از نقش احتمالی آنها در اجرای عملیات حمله به جشن یهودیان در سیدنی یا دیگر پایتختهای غربی برای متهم کردن مسلمانان تعجب کنیم.
وی ادامه داد که بزرگترین ضربه کشنده به پروژه نژادپرستانه صهیونیستی به دست سرکردگان کنونی رژیم صهیونیستی وارد شد و اکثریت قاطع جهان از تبلیغات دروغین و پروپاگاندای صهیونیستها رها شده و در حمایت از قربانیان کشتارها و نسلکشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه قد علم کردند و حتی میلیونها نفر از پیروان دین یهود، تنفر خود را از پروژه صهیونیستی و کشتارهای آن اعلام کرده و گفتند که این پروژه به تهدید و خطر موجودیتی برای آنها تبدیل شده و همزیستی آنها با امنیت و صلح در جوامعی محل زندگی شأن را به خطر انداخته است.
نشریه فارن افرز در مقالهای مفصل درباره «اسرائیل جدید» که یک ماه پیش منتشر شد، بر حقایق بسیاری تمرکز کرد که برجستهترین آنها چگونگی خروج جنبش صهیونیسم از خطرناکترین تنگناهای خود، یعنی ترمیم آسیبهای عظیم وارد شده بر اثر نسلکشی در نوار غزه و بازگرداندن حمایت افکار عمومی جهانی و به ویژه غربی از این رژیم و مقابله با افشای دروغهای صهیونیستی بود.
عطوان تصریح کرد: به همین علت بعید نمیدانیم که حمله سیدنی اولین گام در این مسیر باشد و حملات مشابه دیگری را در آینده نزدیک علیه جوامع یهودی برای احیای مظلوم نمایی صهیونیستها و تشدید روند مبارزه با یهودستیزی با هدف کنترل کامل و مجدد رسانههای اجتماعی و سرکوب آزادی بیان و اندیشه و بستن همه تریبونهای مخالف صهیونیستها و ممانعت از همدردی با مظلومیت تاریخی مردم فلسطین شاهد باشیم.
به نوشته این مقاله اکثریت قاطع اسیران اسرائیلی که در اختیار جنبش حماس قرار داشتند، از رفتار خوبی که در طول اسارت با آنها شده بود، تمجید کردند و هیچ یک از آنها مورد شکنجه یا توهین قرار نگرفتند و از نگهبانان خود که با وجود محاصره، غذای خود را با آنها تقسیم میکردند، تمجید کردند. این درحالی است که اسرای زن و مرد عرب و فلسطینی در زندانهای صهیونیستها در معرض انواع شکنجههای وحشیانه و تجاوز جنسی قرار گرفتند یا توسط زندانبانان و سگهایشان تهدید شدند. اسناد این رفتار توسط سازمانهای یهودی و فلسطینی و بینالمللی مستند شده است.
عطوان تصریح کرد: این تفاوت اخلاق و اعتقادات ما با آنهاست. کسانی که سگهای آموزشدیده را برای دریدن اسرای فلسطینی رها میکنند و از کشتن و گرسنه نگه داشتن ۴۰ هزار کودک و خانوادههایشان تا سر حد مرگ لذت میبرند، قطعاً از استخدام چند مزدور برای حمله به یهودیان در مراسم جشن آنها در سیدنی یا مناطق دیگر جهان ابایی ندارند. اقدام رژیم صهیونیستی در تشکیل دادن گروه یاسر ابو شباب در نوار غزه و امثال آن در لبنان، ایران و برخی کشورهای دیگر این ادعا را تأیید میکند.
وی در پایان تصریح کرد که نتانیاهو در دستیابی به اهداف تمام جنگهای خود در غزه، کرانه باختری، لبنان، یمن و ایران شکست خورده است و اکنون به دنبال بهانههایی برای ادامه و تشدید آنهاست. لذا بعید نیست که حمله سیدنی یکی از این بهانهها باشد. او به همین منظور مسئولیت این حمله را متوجه ایران دانست، آن هم در حالی که ایران این حمله را محکوم کرده است.
