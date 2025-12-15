به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی قبل از ظهر دوشنبه در همایش «آینده جمعیت ایران در نگاه صاحب‌نظران علوم اجتماعی» در دانشگاه تبریز با بیان اینکه اصلاح سیاست‌ها بدون نقد صریح ممکن نیست، اظهار کرد: سیاست‌گذاری جمعیت در دهه‌های گذشته نه بر پایه آینده‌نگری بوده و نه از دانش اجتماعی بهره برده است.

وی افزود: نگاه غالب به جمعیت، اقتصادی و کمّی بوده و همین رویکرد موجب از دست رفتن فرصت‌های پنجره جمعیتی شده است؛ به‌طوری‌که با وجود اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت، نرخ باروری از ۱.۸ در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱.۴۵ کاهش یافته است.

ربیعی با اشاره به دگرگونی‌های چندلایه جمعیتی گفت: کشور هم‌زمان با کاهش تولدها و افزایش سالمندی، با تغییر نگرش نسل‌ها و تحولات کیفی جمعیت مواجه است. امسال برای نخستین‌بار تعداد ولادت‌های سالانه به زیر یک میلیون نفر رسیده و ایران وارد ریل سالمندی شده است؛ در حالی که ساختار سنی استان‌ها یکسان نیست و برخی مناطق الگوی سالمندی و برخی دیگر جمعیت جوان دارند.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با هشدار نسبت به وضعیت بیمه‌ای آینده سالمندان افزود: نبود پوشش پایدار تأمین اجتماعی برای میلیون‌ها نفر، لزوم سیاست‌گذاری مبتنی بر آینده‌پژوهی در حوزه سالمندی را دوچندان می‌کند.

به گفته وی، ایران امروز کشوری «دو سرعته» از نظر جوانی و سالمندی است و نادیده گرفتن این واقعیت، مدیریت جمعیت را دشوار می‌سازد.

ربیعی همچنین تأکید کرد: تغییر نگرش‌ها و سبک فرزندگزینی نسل‌های جدید در سیاست‌ها دیده نشده و اتکای صرف به مشوق‌های مالی راهگشا نیست.

وی نقش زنان را به‌عنوان سرمایه انسانی نوظهور تعیین‌کننده دانست و گفت: بدون توجه هم‌زمان به اقتصاد، امید به آینده و زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی، سیاست جمعیتی به نتیجه نخواهد رسید.