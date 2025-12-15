محمدزاده: نرخ باروری به ۱.۶ کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده، روز دوشنبه در همایش «آینده جمعیت ایران در نگاه صاحبنظران علوم اجتماعی» افزود: جمعیت بهعنوان پایه و اساس توسعه هر کشوری است و ما از دهه ۱۳۳۰ به بعد با فراز و فرودهایی در موضوع جمعیت مواجه بودیم و امروز با مسئله حرکت سریع به سمت پیر شدن جامعه دستوپنجه نرم میکنیم؛ آیندهای که ساختار جمعیتی ما را به سرعت و شدت تغییر میدهد.
وی با بیان اینکه تغییر در ساختار جمعیتی تابع چند مسئله است، ادامه داد: نخست، موضوع ارتقای شاخصهای سلامت است و در دهههای اخیر امید به زندگی در کشور ما افزایش قابلتوجهی داشته و متوسط امید به زندگی ۷۶ سال است که باعث شده نرخ مرگومیر پایین و جمعیت به سمت پیری برود.
محمدزاده گفت: موضوع دوم، نرخ باروری پایین و کاهش زادوولد است در دهه ۱۳۶۰ به ازای هر مادر ۶ باروری داشتیم، ولی امروز این عدد بهشدت کاهش یافته و به ۱.۶ رسیده است، در حالی که برای جایگزینی جمعیت حداقل باید به ۲.۱ برسد.
وی افزود: امروز با پیر شدن جمعیت و افزایش امید به زندگی، شهرها و روستاها بستری برای پذیرایی از این جمعیت ندارند و حتی برنامهای برای بهرهگیری از ظرفیت این جمعیت باتجربه نداریم.
