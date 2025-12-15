  1. استانها
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۶

محمدزاده: نرخ باروری به ۱.۶ کاهش یافته است

تبریز-معاون سیاسی‌اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی گفت: نرخ باروری و زاد و ولد به‌شدت کاهش یافته و به ۱.۶ رسیده است، در حالی که برای جایگزینی جمعیت حداقل باید به ۲.۱ برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده، روز دوشنبه در همایش «آینده جمعیت ایران در نگاه صاحب‌نظران علوم اجتماعی» افزود: جمعیت به‌عنوان پایه و اساس توسعه هر کشوری است و ما از دهه ۱۳۳۰ به بعد با فراز و فرودهایی در موضوع جمعیت مواجه بودیم و امروز با مسئله حرکت سریع به سمت پیر شدن جامعه دست‌وپنجه نرم می‌کنیم؛ آینده‌ای که ساختار جمعیتی ما را به سرعت و شدت تغییر می‌دهد.

وی با بیان اینکه تغییر در ساختار جمعیتی تابع چند مسئله است، ادامه داد: نخست، موضوع ارتقای شاخص‌های سلامت است و در دهه‌های اخیر امید به زندگی در کشور ما افزایش قابل‌توجهی داشته و متوسط امید به زندگی ۷۶ سال است که باعث شده نرخ مرگ‌ومیر پایین و جمعیت به سمت پیری برود.

محمدزاده گفت: موضوع دوم، نرخ باروری پایین و کاهش زادوولد است در دهه ۱۳۶۰ به ازای هر مادر ۶ باروری داشتیم، ولی امروز این عدد به‌شدت کاهش یافته و به ۱.۶ رسیده است، در حالی که برای جایگزینی جمعیت حداقل باید به ۲.۱ برسد.

وی افزود: امروز با پیر شدن جمعیت و افزایش امید به زندگی، شهرها و روستاها بستری برای پذیرایی از این جمعیت ندارند و حتی برنامه‌ای برای بهره‌گیری از ظرفیت این جمعیت باتجربه نداریم.

