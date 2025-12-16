  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۸:۱۵

وزیر علوم به مهر پاسخ داد؛

احراز تخلف در پذیرش برخی دانشجویان پیام نور؛ آخرین اقدام وزارت علوم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری محرز بودن تخلف در پذیرش دانشجوی بین‌الملل خارج از روال قانونی در دانشگاه پیام نور را تایید کرد.

حسین سیمایی صراف در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد موضوع ثبت‌نام دانشجویان ایرانی در واحدهای بین‌المللی دانشگاه پیام نور با تأیید این‌که تخلف دانشگاه پیام نور در این زمینه محرز شده است، گفت: در مورد این موضوع کارگروهی تشکیل شده تا این مشکل حل شود.

وی در پاسخ به این‌که با توجه به ابعاد بزرگ این تخلف، چگونه می‌توان این موضوع را پیگیری کرد، گفت: چون ابعاد آن گسترده است، به راحتی نمی‌توان آن را حل کرد و به همین دلیل طول کشیده است.

وزیر علوم درباره آخرین تعداد دانشجویان درگیر این موضوع گفت: این دانشجویان ۴ هزار و ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر هستند.

علیرضا منادی سفیدان؛ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در مورد آخرین پیگیری برای حل مشکل دانشجویان دانشگاه پیام نور به خبرنگار مهر گفت: این موضوع را پیگیری کردیم ولی هنوز به نتیجه روشنی نرسیده‌ایم.

به گزارش مهر، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، دانشگاه پیام‌نور در برخی واحدهای بین‌المللی خود مانند اربیل و نخجوان اقدام به جذب دانشجویان ایرانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون به‌عنوان دانشجوی بین‌المللی کرد. با توجه به این‌که این واحدها تنها مجاز به پذیرش دانشجوی بین‌المللی هستند، پذیرش این دانشجویان برخلاف قوانین انجام شده و در نتیجه امروز صدور مدارک و آزمون جامع این دانشجویان با مشکل مواجه شده است.

پیش از این سیمایی صراف در گفتگو با مهر عنوان کرده بود: تعداد دانشجویان دچار مشکل در دانشگاه پیام نور ۴ هزار نفر نیست. این اتفاق ناگوار در دو مرحله رخ داده است، در هر مرحله شاید حدود ۶۰۰، ۷۰۰ نفر پذیرفته شده باشند.

سعدانه طباطبایی نیا

    نظرات

    • IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      13 2
      پاسخ
      این همه دانشگاه نیاز جمعیت متولد دهه 60 بود الان که رشد جمعیت کمتر از 20 درصد آن موقع است، نیازی به این همه دانشگاه نیست هیچ مدیری هم شجاعت تعطیل کردن و تعدیل نیرو را ندارد
    • IR ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      12 5
      پاسخ
      بنزین گران شد و هیچ اتفاقی نیفتاد تصمیم به انحلال دانشگاه پیام نور و بسیاری از شعب دانشگاه آزاد از آن ساده تر است.
    • کمیل نادری IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      17 2
      پاسخ
      بنده یکی از این دانشجویان هستم. گناه ما در این میان چیه . ما طبق دفترچه رسمی و قانونی ثبت نام و پذیرش شدیم ، با کلی سختی درس خوندیم و هزینه کردیم و الان که مدرکمون رو می‌خوایم بهمون گفته شده که هیچ مدرکی بهتون نمی‌دیم. زندگیمون دچار چالش جدی شده
      • فيروزه نظامي قدبم IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
        2 0
        ما بدبخت شديم الان ٤ ماه دفاع كردم به اين مدرك نياز دارم برا ارتقا شغلي همسرم مدام غر ميزنه
    • IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      7 1
      پاسخ
      همه چیز به وضع فاجعه باری رسیده. هیچ کس هم جرأت اصلاح ندارد.
    • صالحی ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      10 3
      پاسخ
      دانشجو بیگناه است واین مشکل باید سریعا حل بشه
    • دانشجو ی ارشد پیام نور بی US ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      10 3
      پاسخ
      سلام وعرض ادب من دانشجوی ارشد پیام نور هستم، وبا ثبت نام وگذراندن واحدها و امتحانات به مرحله ثبت دفاع و ارئه پایانامه شدم ولی متاسفانه بلاتکلیف ماندم، من تلاش کردم و واحدها رو پاس کردم، خانمی 58ساله وخود سرپرست هستم باید مدرکم رو بگیرم تا بتونم از پس مخارج بربیام، خواهش میکنم صدای ما باشید، با این وضعیت اقتصادی، واقعا توان ادامه دادن به این همه مشکلات بسیار دشواره و اگر هرچه زودتر این مشکل دفاع ومدرک حل نشه، ما دچار مشکلات بیشتری میشیم، خواهش میکنم، به وضعیت ما توجه کنید، صدای ما باشید،
    • عسگر IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      4 2
      پاسخ
      وقتی دانشگاه رسمی کشور اونم بزرگترین دانشگاه کشور فراخوان میده پذیرش به شرط معدل و مصاحبه و دانشجو از همه جا بیخبر میره و کلی زحمت قانونی پذیرفته میشه بعد از ۴ سال برای آزمون جامع میگن خلاف صورت گرفته در پذیرش شما آیا دانشجو مقصره ؟ اگر مدیران خلاف کردن چه ربطی به دانشجو داره که تو این شرایط وحشتناک اقتصادی اینهمه استرس را تحمل کند !!! انصاف و عقل حکم میکنه هرچه سریعتر مشکل دانشجویان بی پناه که جرمشان اعتماد به عالی ترین مقام علمی کشور بوده حل شود
    • IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      4 4
      پاسخ
      به نظر میاد باید با متخلفین برخورد کرد ، اما دانشجویان پذیرفته شده باید به ادامه تحصیل ادامه دهند . البته در آینده نه چندان دور، بسیاری از دانشگاه‌های کشور باید تغییر کاربری بدهند و به عنوان خانه سالمندان استفاده شوند .
    • Amir_mohammad_mokhtari IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      7 1
      پاسخ
      هر کس تخلف کرده به من دانشجوربط نداره ، ما به سیستم آموزشی مملکت اعتماد کردیم اینکه فلان رییس تخلف کرده من که علم غیب نداشتم ، مدرک ما رو صادر کنید یکساله معطلیم
    • کاوه IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      8 2
      پاسخ
      چقدر راحت دارین با آبرو و حیثیتمون بازی میکنید، مسئولین تخلف کردن، اما دانشجو باید تاوان پس بده، همه مراحل تحصیلی ما دانشجویان ارشد قشم و کیش قانونی و طبق ضوابط دانشگاه بوده، اما الان حدود یک ساله که فارغ التحصیل شدیم بهمون مدرک نمیدن
    • IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      6 1
      پاسخ
      هر مشکلی هست دانشجو مقصر نیست وباید مشکل دانشجو حل شود
    • IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      5 1
      پاسخ
      سلام دانشجو هیچ گونه تقصیری نداره ولی متاسفانه بیشتر ین ضربه رو تا الان متحمل شده خواهشن صدور مدرک رو حل کنید....
    • IR ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      1 0
      پاسخ
      سلام درود لطفا صدای ما باشید و به داد دانشجویانی که از راه قانونی تحصیل کردن و منتظر صدور مدرک هستن برسید و انها رو از متخلفین جدا کنید...سپاسگزاریم
    • ثریا چالش CA ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      اینجانب از دانشجویانی که طی دو سال تحصیلی تمامی واحدهاالزامات آموزشی و پرداخت شهریه را طبق ضوابط انجام داده‌ایم درخواست صدور مدرک فارغ‌التحصیلی دارم اکنون اعلام می‌شود که روند تحصیل غیرقانونی بوده در حالی‌که هرگونه تخلف احتمالی مربوط به مسئولان و مدیران دانشگاه است و نه دانشجوبدیهی است دانشجو نباید تاوان قصور تخلف یا ضعف نظارت مسئولان ذی‌ربط را بپردازد انتظار می‌رود وزارت علوم که وظیفه نظارت و گزینش مدیران را بر عهده دارد مسئولیت این موضوع را پذیرفته و از تضییع حق دانشجویان جلوگیری نماید

