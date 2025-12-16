احراز تخلف در پذیرش برخی دانشجویان پیام نور؛ آخرین اقدام وزارت علوم

حسین سیمایی صراف در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد موضوع ثبت‌نام دانشجویان ایرانی در واحدهای بین‌المللی دانشگاه پیام نور با تأیید این‌که تخلف دانشگاه پیام نور در این زمینه محرز شده است، گفت: در مورد این موضوع کارگروهی تشکیل شده تا این مشکل حل شود.

وی در پاسخ به این‌که با توجه به ابعاد بزرگ این تخلف، چگونه می‌توان این موضوع را پیگیری کرد، گفت: چون ابعاد آن گسترده است، به راحتی نمی‌توان آن را حل کرد و به همین دلیل طول کشیده است.

وزیر علوم درباره آخرین تعداد دانشجویان درگیر این موضوع گفت: این دانشجویان ۴ هزار و ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر هستند.

علیرضا منادی سفیدان؛ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در مورد آخرین پیگیری برای حل مشکل دانشجویان دانشگاه پیام نور به خبرنگار مهر گفت: این موضوع را پیگیری کردیم ولی هنوز به نتیجه روشنی نرسیده‌ایم.

به گزارش مهر، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، دانشگاه پیام‌نور در برخی واحدهای بین‌المللی خود مانند اربیل و نخجوان اقدام به جذب دانشجویان ایرانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون به‌عنوان دانشجوی بین‌المللی کرد. با توجه به این‌که این واحدها تنها مجاز به پذیرش دانشجوی بین‌المللی هستند، پذیرش این دانشجویان برخلاف قوانین انجام شده و در نتیجه امروز صدور مدارک و آزمون جامع این دانشجویان با مشکل مواجه شده است.

پیش از این سیمایی صراف در گفتگو با مهر عنوان کرده بود: تعداد دانشجویان دچار مشکل در دانشگاه پیام نور ۴ هزار نفر نیست. این اتفاق ناگوار در دو مرحله رخ داده است، در هر مرحله شاید حدود ۶۰۰، ۷۰۰ نفر پذیرفته شده باشند.