به گزارش خبرگزاری مهر، احسان عظیمیراد سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیمات جدید اتخاذ شده در نشست اخیر خود درباره وضعیت دانشجویان بینالملل دانشگاه پیام نور، گفت: در این جلسه، علاوه بر اعضای کمیسیون آموزش، مسئولانی از وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه پیام نور و سایر دستگاههای مرتبط نیز حضور داشتند و بحثهای مهمی در خصوص وضعیت دانشجویان بینالملل مطرح شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه به مشکلاتی که در فرآیند پذیرش و تحصیل این دانشجویان در سال ۱۴۰۱ به وجود آمده بود، اشاره کرد و افزود: بخشی از مستندات نشان میدهد که شورای گسترش علوم، سازمان سنجش و وزارت علوم تاییدیههایی صادر کردهاند که این امر موجب بروز مشکلات در تشخیص وظایف از سوی مراجع علمی بینالمللی شده؛ این اشتباهات به دلیل عدم رعایت فرایندهای قانونی در وزارت علوم و برخی واحدهای دانشگاه پیام نور ایجاد شدهاند. با این حال، مسئله در حال بررسی و این موضوع از زمان پیگیریها همچنان در دست رسیدگی است.
عظیمیراد تصریح کرد: با این حال، نکته بسیار مهم این است که هیچگونه قصور یا اشتباهی از سوی دانشجویان عزیز وجود ندارد و آنان تنها طبق دستور دانشگاه ثبتنام کرده و تحصیلات خود را آغاز کردهاند. تمامی اعضای کمیسیون آموزش بر این موضوع تاکید کردند که هیچ آسیبی نباید به این دانشجویان وارد شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در خصوص تعداد دانشجویان بینالملل گفت: آمار این دانشجویان حدوداً ۶ هزار نفر است که شامل ۶۰۰ نفر در مقطع کارشناسی، ۷۰۰ نفر در مقطع دکترا و مابقی در مقطع کارشناسی ارشد هستند. عمده این دانشجویان به مرحله صدور مدرک رسیدهاند اما صدور مدرک آنها متوقف شده است. همچنین، برای دانشجویان مقطع دکترا نیز آزمون جامع باید برگزار میشد که متأسفانه مشکلاتی در این زمینه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: تمام اعضای جلسه بر این موضوع تاکید کردند که مشکل این دانشجویان باید هر چه سریعتر حل شود و مجوزهای لازم برای ادامه تحصیل آنان صادر گردد.
عظیمیراد همچنین افزود: در راستای حل این مشکلات، مقرر شد هیئت عالی تجدیدنظر وزارت علوم به عنوان عالیترین نهاد رسیدگیکننده به شکایات و مشکلات پرسنل وزارت علوم و دانشگاهها تشکیل جلسه دهد و با حضور وزیر علوم، مشکلات این دانشجویان را بررسی و حل کند. به این ترتیب، اسامی دانشجویان دانشگاه پیام نور در واحدهای بینالملل به وزارت علوم ارسال خواهد شد تا در جلسه هیات عالی تجدیدنظر بررسی و تایید شوند.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با همکاری رئیس دانشگاه پیام نور و حضور ایشان در جلسه هیات عالی تجدیدنظر، این مشکل بهطور کامل حل شود و دانشجویان عزیز بتوانند با اطمینان خاطر به تحصیلات خود ادامه دهند.
