پاکسازی ۲۰ صفحه پرمخاطب اینستاگرامی از محتوای نامتعارف در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد نصیر کوهزادی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح نظارت بر فعالیت صنوف در بستر فضای مجازی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری آنلاین، کارشناسان پلیس به‌صورت مستمر شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کنند.

شناسایی و برخورد با صفحات متخلف

وی افزود: طی بررسی‌های صورت گرفته، ۲۰ صفحه پرمخاطب در شبکه‌های اجتماعی که با انتشار تصاویر نامتعارف و ترویج رفتارهای ناهنجار اقدام به تخلف کرده بودند، شناسایی شدند.

سرگرد کوهزادی بیان کرد: پلیس ضمن توجیه گردانندگان این صفحات، اقدامات قانونی و برخوردهای لازم را انجام داد.

تأکید بر رعایت قوانین در فضای مجازی

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان خاطرنشان کرد: فعالیت در فضای مجازی همانند فضای حقیقی نیازمند رعایت قوانین و مقررات صنفی، فرهنگی و اجتماعی کشور است و پلیس با هرگونه تخطی از قوانین در این حوزه با قاطعیت و در چارچوب ضوابط قانونی برخورد خواهد کرد.

مشارکت مردم در گزارش تخلفات

سرگرد کوهزادی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا تبلیغات غیرمجاز در فضای مجازی، موضوع را از طریق مرکز ۱۱۰ یا مراجعه به نزدیک‌ترین پلیس اماکن گزارش کنند تا اقدامات قانونی در اسرع وقت انجام شود.