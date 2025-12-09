مادر و دختر رمال در فضای مجازی شیراز دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیرحسین سلیمانی عصر سه‌شنبه در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت خانمی جوان مبنی بر کلاهبرداری ۱۰۰ میلیون ریالی از وی با ترفند فالگیری و رمالی در شبکه اجتماعی اینستاگرام، ضمن تشکیل پرونده رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از اخذا اظهارات شاکیه معلوم شد، مدتی پیش وی با صفحه اینستاگرامی آشنا می‌شود و سپس مدیر آن صفحه خود را فالگیر و رمال معرفی کرده و با وعده‌های مختلف و باز کردن گره‌ها و مشکلات وی در زندگی، مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال از شاکیه کلاهبرداری می‌کند.

سرهنگ سلیمانی با اشاره به اینکه متهمین دو خانم جوان و میانسال (دختر و مادر) بودند، گفت: با اقدامات فنی و تحقیقات خاص پلیسی در کمترین زمان متهمین شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر و به پلیس فتا انتقال داده شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه این دو خانم تا کنون مبلغ ۲ میلیارد ریال با همین شگرد از ۲۰ شهروند شیرازی کلاهبرداری کرده بودند، گفت: در بازجویی‌های اولیه، متهمین منکر هرگونه بزه ارتکابی شدند ولی پس از مواجهه با دلایل و مستندات و مدارک جمع‌آوری شده از سوی کارشناسان پلیس فتا به بزه ارتکابی خود اعتراف و بیان داشتند با تبلیغات در فضای مجازی، خود را به عنوان فالگیر و رمال معرفی و پس از جلب اعتماد شکات و سو استفاده از سادگی آن‌ها و دادن امیدهای واهی در خصوص موضوعات مختلف و وعده‌های دروغین، با دریافت مبالغی اقدام به کلاهبرداری از آنها می‌کردیم.

رئیس پلیس فتا فارس تأکید کرد: افراد سودجو غالباً مسائل خرافاتی را به شکل‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی رواج می‌دهند؛ تمام این شیادان از سادگی و زودباوری طعمه‌های خود نهایت بهره را می‌برند، لذا از شهروندان و کاربران انتظار داریم به تبلیغات اغواکننده و دروغین که از طریق فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی انتشار پیدا می‌کند اعتماد نکرده و به هیچ وجه اطلاعات شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

این مقام سایبری از هموطنان درخواست کرد در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک یا مجرمانه آن را از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی www.fata.gov.ir و یا با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان ما در میان بگذارند.