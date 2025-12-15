  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۴

مدیر مسئول پایگاه خبری «ایرانیان نیوز» به اتهام افترا مجرم شناخته شد

مدیر مسئول پایگاه خبری «ایرانیان نیوز» به اتهام افترا مجرم شناخته شد

سخنگوی دادگاه هیئت منصفه مطبوعات اعلام کرد: این دادگاه مدیر مسئول پایگاه خبری «ایرانیان نیوز» را در مورد پرونده پزشک مشهدی مجرم شناخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نصراللهی، سخنگوی دادگاه هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی گفت: در دادگاه امروز، هیئت منصفه به اتفاق آرا آقای مهدی کریمی تفرشی مدیر مسئول پایگاه خبری ایرانیان نیوز را، به اتهام «افترا»، موضوع شکایت خانم نفیسه برادران رفیعی مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست. ایرانیان نیوز، فوت نوزاد امیرعباس در سال ۱۳۹۵ را، چند سال بعد باوجود رأی هیئت بدوی و تجدیدنظر نظام پزشکی مبنی بر عدم قصور پزشکی، در شماره ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ خود با تیتر «نفیسه برادران رفیعی قاتل امیرعباس» منتشر کرد.

متهم و وکیلش در دفاعیات امروز خود در دادگاه گفتند: مطلب از منابع دیگر نقل شده و خبرنگار هم بدون هماهنگی با مدیر مسئول آن را منتشر کرده‌بود.

نصراللهی در پایان گفت: رأی نهایی دادگاه که به ریاست آقای قاضی ترابی گل سفید در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، متعاقباً صادر خواهند شد.

کد خبر 6690365

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها