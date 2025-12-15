مدیر مسئول پایگاه خبری «ایرانیان نیوز» به اتهام افترا مجرم شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نصراللهی، سخنگوی دادگاه هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی گفت: در دادگاه امروز، هیئت منصفه به اتفاق آرا آقای مهدی کریمی تفرشی مدیر مسئول پایگاه خبری ایرانیان نیوز را، به اتهام «افترا»، موضوع شکایت خانم نفیسه برادران رفیعی مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست. ایرانیان نیوز، فوت نوزاد امیرعباس در سال ۱۳۹۵ را، چند سال بعد باوجود رأی هیئت بدوی و تجدیدنظر نظام پزشکی مبنی بر عدم قصور پزشکی، در شماره ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ خود با تیتر «نفیسه برادران رفیعی قاتل امیرعباس» منتشر کرد.

متهم و وکیلش در دفاعیات امروز خود در دادگاه گفتند: مطلب از منابع دیگر نقل شده و خبرنگار هم بدون هماهنگی با مدیر مسئول آن را منتشر کرده‌بود.

نصراللهی در پایان گفت: رأی نهایی دادگاه که به ریاست آقای قاضی ترابی گل سفید در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، متعاقباً صادر خواهند شد.