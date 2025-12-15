به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی، دوشنبه در همایش «آینده جمعیت ایران در نگاه صاحبنظران علوم اجتماعی»، با اشاره به وضعیت بحرانی ترکیب جمعیت، اظهار کرد: نرخ باروری در دهه ۴۰ شمسی ۷.۲ بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۱.۷ رسیده و امسال نیز کمتر از آن است.
وی با اشاره به قوانین تنظیم خانواده و جوانی جمعیت در سالهای گذشته، تأکید کرد: اگر نتوانیم رصد صحیحی از تغییرات اجتماعی داشته باشیم، سیاستگذاری درست با آیندهپژوهی انجام نمیگیرد. امروز کشور ما بیش از هر چیز به عقلانیت علم و سیاستگذاری مبتنی بر آیندهنگری نیاز دارد.
وی ادامه داد: همهجا بحث از افزایش نرخ رشد جمعیت میشود، در حالی که ابتدا باید به تثبیت شرایط حال برسیم و آنچه داریم را از دست ندهیم.
رحیمی با بیان اینکه دانشگاهها بر اساس نیازها تنظیم نشدهاند، گفت: رشتهها و تحصیلات بر اساس نیاز جامعه تعیین نشده است، در حالی که کشور نیاز به مراکزی دارد که تصمیمساز باشند و آینده را ارزیابی کرده و بر اساس آن کارها را پیش ببرند.
وی تأکید کرد: هنوز پنجره جمعیتی جوان را داریم و این فرصت مهیا شده تا از اندک ظرفیت باقیمانده نهایت بهره را ببریم و از این فرصت طلایی استفاده کنیم که اگر بهره نبریم و نرخ رشد به مقدار کافی بالا نرود، فرصت تاریخی از دست میرود.
