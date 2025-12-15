  1. استانها
کشور ما به عقلانیت علم و سیاست‌گذاری مبتنی بر آینده‌نگری نیاز دارد

تبریز-معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان گفت: امروز کشور ما بیش از هر چیز به عقلانیت علم و سیاست‌گذاری مبتنی بر آینده‌نگری نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی، دوشنبه در همایش «آینده جمعیت ایران در نگاه صاحب‌نظران علوم اجتماعی»، با اشاره به وضعیت بحرانی ترکیب جمعیت، اظهار کرد: نرخ باروری در دهه ۴۰ شمسی ۷.۲ بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۱.۷ رسیده و امسال نیز کمتر از آن است.

وی با اشاره به قوانین تنظیم خانواده و جوانی جمعیت در سال‌های گذشته، تأکید کرد: اگر نتوانیم رصد صحیحی از تغییرات اجتماعی داشته باشیم، سیاست‌گذاری درست با آینده‌پژوهی انجام نمی‌گیرد. امروز کشور ما بیش از هر چیز به عقلانیت علم و سیاست‌گذاری مبتنی بر آینده‌نگری نیاز دارد.

وی ادامه داد: همه‌جا بحث از افزایش نرخ رشد جمعیت می‌شود، در حالی که ابتدا باید به تثبیت شرایط حال برسیم و آنچه داریم را از دست ندهیم.

رحیمی با بیان اینکه دانشگاه‌ها بر اساس نیازها تنظیم نشده‌اند، گفت: رشته‌ها و تحصیلات بر اساس نیاز جامعه تعیین نشده است، در حالی که کشور نیاز به مراکزی دارد که تصمیم‌ساز باشند و آینده را ارزیابی کرده و بر اساس آن کارها را پیش ببرند.

وی تأکید کرد: هنوز پنجره جمعیتی جوان را داریم و این فرصت مهیا شده تا از اندک ظرفیت باقیمانده نهایت بهره را ببریم و از این فرصت طلایی استفاده کنیم که اگر بهره نبریم و نرخ رشد به مقدار کافی بالا نرود، فرصت تاریخی از دست می‌رود.

