به گزارش خبرنگار مهر، پروین اشراقی اسکوئی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی عصر چهارشنبه در جلسه شورای سالمندی استان گفت: دغدغه‌های حوزه سالمندی بسیار جدی است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که ایران طی یک الی دو دهه آتی با جمعیت کثیر سالمندی روبه‌رو خواهد شد.

اشراقی اسکوئی در ادامه با اشاره به اینکه لازم است نسبت به آینده نگاه علمی داشته باشیم، بیان کرد: کلی کار علمی و پژوهشی در حوزه سالمندی صورت گرفته و این پژوهش‌ها زینت‌الاتاق و زینت کتابخانه‌ها نیست و نباید باشد و ضرورت دارد که این پژوهش‌های علمی، عملیاتی شوند.

مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری در پایان گفت: باید جلسات را با توجه به تخصیص بودجه‌های مشخص به مناسب‌سازی محیط برای سالمندان اقدام‌محور کنیم تا هم برای سیزده‌درصد سالمند امروز و هم برای سی‌درصد سالمند دو دهه آینده، محیطی خلق کنیم که زیست همه در محیط تسهیل شود.

در این جلسه مدیرکل بهزیستی و مجری طرح شهر دوستدار سلامت، در خصوص عملکرد خود، گزارش‌های خود را ارائه کردند.