سرمست: سیاست های سالمندی به متن جامعه و محلات برود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز یکشنبه در جلسه شورای سالمندان استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: پدیده سالمندی اگرچه در ظاهر ناملموس به نظر می‌رسد، اما آثار و پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارد و لازم است نگاه‌ها و سیاست گذاری‌ها در این حوزه بازنگری شود.

وی افزود: باید رویکرد خود را تغییر دهیم و به سمت اجتماعی سازی سیاست‌های مربوط به سالمندی و تقویت محله محوری حرکت کنیم. شورای سالمندان در حکم یک شورای سیاست گذاری است و بیشترین بار عملیات اجرایی این مسئولیت بر دوش نهادهای مدنی از جمله شهرداری‌ها قرار دارد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به طرح «شهر دوستدار سالمند» تصریح کرد: الزامات این طرح به صورت تفصیلی و مدون در قالب یک برنامه مشخص به شهرداری منعکس شود تا در بودجه سال ۱۴۰۵ مورد توجه و لحاظ قرار گیرد.

سرمست با تأکید بر نقش مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان‌ها گفت: اقداماتی که با مسئولیت پذیری اجتماعی یک سازمان، نهاد یا سازمان مردم نهاد انجام می‌شود، از ارزش و اثرگذاری بسیار بالایی برخوردار است.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح «جهان‌دیدگان» که برای نخستین‌بار در کشور توسط کتابخانه عمومی تبریز اجرا شد و مورد تقدیر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور قرار گرفت، خاطرنشان کرد: سازمان‌ها به‌ویژه بهزیستی باید به سمت انجام کارهای ابتکاری و خلاقانه حرکت کنند و به موضوع سالمندان صرفاً به‌عنوان یک تکلیف اداری نگاه نکنند.

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: سازمان بهزیستی برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد تا سازمان‌های مردم نهاد در این حوزه فعال شده و به صورت محله محور وارد عمل شوند.

سرمست تصریح کرد: هر یک از سازمان‌ها و اعضای شورای سالمندان باید برنامه‌های ویژه و اختصاصی خود را برای سالمندان تدوین و به شورا ارائه دهند تا سیاست گذاری ها به گونه‌ای باشد که به متن جامعه برویم.

وی در پایان با اشاره به سومین کنگره بین‌المللی سالمندان گفت: این کنگره باید با حمایت و برنامه ریزی جدی، با رویکردی نتیجه محور و کاربردی و با هدف تکریم واقعی سالمندان برگزار شود و تمامی اعضای شورا برای برگزاری هرچه بهتر آن برنامه ریزی و مشارکت فعال داشته باشند