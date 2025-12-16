۴۰ برگزیده ارتباط با جامعه و صنعت معرفی و تقدیر شدند 

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجاه و یکمین نشست مشترک مدیران ارتباط با جامعه و صنعت که صبح امروز و با حضور معاونین و مدیران پژوهشی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، برگزیدگان حوزه ارتباط با جامعه و صنعت معرفی و تقدیر شدند.

این مراسم با حضور سید مهدی ابطحی، سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم، علی باقر طاهری نیا دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمد سعید سیف مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم برگزار شد و فهرست برگزیدگان به شرح زیر است:

همکاران اجرایی و صنعتی برگزیده:

مسعود سمیعی نژاد، معاون وزیر و رئیس شرکت توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

مصطفی رجبی مشهدی، مدیر عامل شرکت توانیر

رامین حاتمی، مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب

محمد اولیا، مدیر عامل گروه مپنا

دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های برگزیده در حوزه ارتباط با صنعت:

مسعود تجریشی (رئیس دانشگاه صنعتی شریف)

محمود مهرداد شکریه (رئیس دانشگاه علم و صنعت)،

ظفرالله کلانتری (رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان)،

محمدتقی اعلمی (رئیس دانشگاه تبریز)،

سید سروش قاضی نوری نائینی (رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)،

سید محمد علی رضوی (رئیس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی) و

سعید باستانی (رئیس پژوهشگاه رنگ).

دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های شایسته تقدیر در حوزه ارتباط با صنعت:

جعفر قنبری (رئیس دانشگاه صنعتی قم)،

احمد رضا مظاهری (رئیس دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی)

و محمدباقر سعیدی روشن (رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه).

دانشگاه‌های برگزیده در اجرای ماموریت استانی:

مرتضی ایزدی فرد؛ رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود به دلیل بهبود کیفیت محصولات باغی و صنایع فرآوری مرتبط در شهرستان شاهرود با نگاه به کمبود منابع آبی شرق استان

محمد تقی اعلمی؛ رئیس دانشگاه تبریز به دلیل توسعه و تقویت زنجیره ارزش صنایع معدنی استان با تاکید بر حل مشکلات موجود؛ و شناخت منابع آب استراتژیک استان و ارائه راهکارهای حفاظت کمی منابع آب سطحی و زیرزمین جهت مقابله با خشکسالی و اثرات ثانویه آن

سید احسان شکیب؛ رئیس دانشگاه بزرگمهر قائنات به دلیل تکمیل و توسعه زنجیره ارزش فرآوری و بهبود تجهیزات کشاورزی زرشک و زعفران

قربانعلی اسدی؛ رئیس دانشگاه بجنورد به دلیل احیا، شکوفایی و معاصرسازی گردشگری صنایع دستی و هنرهای بومی

دانشگاه‌های برگزیده در حوزه هدایت شغلی و مهارت‌افزایی:

محمد تقی اعلمی (رئیس دانشگاه تبریز)،

ظفرالله کلانتری (رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان)،

علیرضا افشاری فر (رئیس دانشگاه شیراز)،

علی تسنیمی (رئیس دانشگاه حکیم سبزواری) و

محمود مهرداد شکریه (رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران)

طرح‌های برگزیده صنعتی (مجری / کارفرما):

بیژن نظری (دانشگاه تهران)، برای طرح ارزیابی وضعیت زیستی در سطح ملی با ارائه مدل ارزیابی، توسعه و بهبود راهبردهای پایداری و چشم‌اندازها و وضعیت پایداری و آینده‌نگاری در سطح استان، معرفی شده از سازمان حفاظت از محیط زیست.

شروین جمشیدی (دانشگاه اصفهان)، برای طرح بررسی و ارائه راهکارهای ارتقا جایگاه اجتماعی صنعت آب و فاضلاب کشور، معرفی شده از وزارت نیرو.

مجید صرفی (دانشگاه دامغان)، برای طرح بررسی مسائل و راهکارهای دعاوی پرتکرار کارگری و کارفرمایی و سیاست‌گذاری کاهش دعاوی از منظر حقوقی، معرفی شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

حجیه بی بی رازقی نصرآباد (دانشگاه تهران)، برای طرح سطح دانش و معلومات زنان از موانع فرهنگی و مذهبی سقط جنین در ایران، معرفی شده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

محمد حسین غضنفری و سید شهاب الدین آیت اللهی (دانشگاه صنعتی شریف)، برای طرح افزایش ضریب بازیافت با استفاده از روش‌های فناورانه در ناحیه گاز زده مخزن آسماری و سیلاب‌زنی با آب هوشمند مخزن بنگستان در میدان کوپال، معرفی شده از وزارت نفت.

مرتضی منتظری (دانشگاه علم و صنعت ایران)، برای طراحی، مشاوره و مشارکت بر اجرای طرح ارتقا توربین ملی، معرفی شده از وزارت نفت.

رضا شکور شهابی (دانشگاه بین المللی امام خمینی)، برای طرح بررسی مشخصات، عارضه یابی و میزان دسترسی به ناوگان حمل و نقل و استخراج معادن تحت نظارت ایمیدرو و ارائه مدلی پایدار جهت رفع مشکلات و چالش‌های پیش رو، معرفی شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت.

نوابی (پژوهشگاه هوا فضا)، برای طرح طراحی و ساخت شبکه نمایش پرواز دسته جمعی ربات‌های پرنده، معرفی شده از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

برگزیدگان فرصت مطالعاتی اعضای هیئت‌علمی در جامعه و صنعت:

صدیقه بابایی صداقت (دانشگاه ارومیه)

هانیه جلالی (دانشگاه خوارزمی)

سید حسین طباطبایی (دانشگاه تربیت مدرس)

رسول شفیعی (دانشگاه اصفهان)

برگزیدگان پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضامحور:

محمد صادق زاده دیزجی (دانشگاه تربیت مدرس)

نرگس ایمانی (دانشگاه اصفهان)

بهار سالاروند (دانشگاه لرستان)

طیبه شمسینی غیاثوند (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)