برترین پژوهشگران، فناوران و نوآوران کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده کشور امروز؛ یک‌شنبه ۲۵ آذرماه همزمان با روز پژوهش در سالن همایش ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی با حضور دکتر حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزیر علوم؛ دکتر محمد نبی شهیکی، معاون فناوری وزیر علوم؛ دکتر سید محمود آقامیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی و سید عباس موسوی رئیس دانشگاه شریف برگزار شد.

در این مراسم از ۲۸ پژوهشگر برگزیده دانشگاهی، ۲ پژوهشگر برگزیده وزارت بهداشت، یک پژوهشگر برگزیده مهارتی و ۸ پژوهشگر جوان تقدیر شد.

اسامی برگزیدگان این جشنواره به شرح زیر است:

اسامی پژوهشگران برگزیده دانشگاهی

سید ابوالقاسم محمدی

مهرداد نیاکوثری

نوید قوی حسین‌زاده

فرخ اسدزاده

علی طاهری میرقائد

محمدعلی میرزازاده حسن کیاده

حسن نمازی ربطی

صادق رستم نیا

زهرا شریعتی نیا

سعید عزیزیان

علی سنبلی

مریم مقدم متین

علی مشهدی

جلیل حیدری دهوئی

علی حسین خانی

معصومه استاجی

احمد علیپور

سیدسپهر قاضی نوری

محمدرضا محمدعلیها

حامد میرزاده سلطانپور

محمد عارفی

محمودرضا حقی فام

مهشید خرازی‌های اصفهانی

محمد نجف زاده

محمد عطایی

سید مسعود براکاتی

امید معینی جزنی

احد نژاد ابراهیمی

پژوهشگران برگزیده وزارت بهداشت

رویا کلیشادی

معصومه سیمبر

پژوهشگر برگزیده مهارتی

روح الله عبدالهی

پژوهشگران برگزیده جوان

عبدالحسین همتی سراپرده

مصطفی عباس زاده

معین معینی اقطاعی

رضا رمضانیان

مهدی قائمی اصل

حسین میهمی

ساسان پیروزی

بهرام چوبی

اسامی فناوران برتر

هادی فلاح‌اردشیر دانشگاه صنعتی سهند

محمدمهدی نادری پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی (ابن سینا) جهاد دانشگاهی

سمیه نیکنام دانشگاه علوم پزشکی تهران

عبدالرضا اسرار پارک علم و فناوری استان فارس فیزیک- ذرات بنیادی

احد قبادی پارک علم و فناوری استان کرمانشاه

مجید شکوریان پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

سید محسن امامی از پارک علم و فناوری استان قم

فرهاد مردوخی پارک علم و فناوری دانشگاه رازی

نوید نصیری زاده پارک علم و فناوری استان یزد

پویان رحمتی پارک علم و فناوری استان خوزستان

مسعود محبوبی پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر

پژوهشگران برگزیده در همکاری با جامعه و صنعت

شهریار کابلی از دانشگاه صنعتی شریف

یاسر نوروزی از دانشگاه صنعتی امیر کبیر

روزبه شفقت از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

مهدی دیمی دشت بیاض از دانشگاه حکیم سبزواری مهدی سالمی کلجاهی از دانشگاه صنعتی سهند عبدالرضا واعظی هیر از دانشگاه تبریز

علیرضا قاسم پور از دانشگاه شهید بهشتی

سید علیرضا افشانی از دانشگاه یزد

نادر زالی از دانشگاه گیلان

محمدرضا نقوی از دانشگاه تهران

انجمن‌های علمی برگزیده

در این مراسم همچنین ۵ انجمن علمی برتر نیز تقدیر شدند؛ انجمن علمی آهن و فولاد ایران، انجمن علمی نانوفناوری ایران، انجمن علمی هسته‌ای ایران، انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران، انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی ایران.

نشریات علمی برگزیده

۶ نشریه علمی نیز به این شرح تجلیل شدند؛ نشریه پژوهش‌های فلسفی از دانشگاه تبریز، نشریه Iranian journal of Archeological Studies از دانشگاه سیستان و بلوچستان، نشریه Journal of Operation and Automation in Power Engineering از دانشگاه محقق اردبیلی، Iranian Journal of Animal Biosystematics از دانشگاه فردوسی مشهد، نشریه Journal of Medicine plants از انجمن علمی گیاهان دارویی و نشریه Veterinary Research Forum از دانشگاه ارومیه