مهار التهاب ارزی با بسته سیاستی جدید بانک مرکزی

سید مصطفی موسوینژاد، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به التهابات اخیر بازار ارز و طلا عنوان کرد: مدیریت صحیح اخباری که به شکلگیری انتظارات تورمی دامن میزند، میتواند زمینه کنترل آسانتر بازار ارز و طلا را فراهم کند.
به گفته این کارشناس، انتظارات تورمی در کشور ما نسبت به بسیاری از کشورها شدت بیشتری دارد و همین امر ضرورت مدیریت عوامل ایجادکننده این انتظارات را دوچندان میکند.
موسوینژاد معتقد است هرگونه خبر یا تحلیل غیرشفاف در فضای اقتصادی میتواند به سرعت ذهنیت مردم و فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و مسیر بازار ارز را دستخوش تغییرات هیجانی کند.
وی در ادامه با اشاره به موضوع تأمین ارز تجاری کشور عنوان کرد: بخشهای مرتبط، از جمله وزارت نفت، باید نقش فعالتری در این عرصه ایفا کنند.
به باور موسوینژاد، یافتن بازارهای مناسبتر برای فروش نفت، علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی، قدرت سیاستگذار پولی در مدیریت بازار ارز را تقویت خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی سپس به اخباری که درباره تأمین ارز نهادههای دامی منتشر شده اشاره کرد و گفت: انتشار چنین اخباری ممکن است برخی واردکنندگان نهادههای دامی را به سمت بازار آزاد ارز سوق دهد و خود به عاملی برای افزایش نرخ ارز تبدیل شود.
او تأکید کرد: وزارتخانههای مرتبط و بانک مرکزی باید انتشار اخبار اقتصادی منفی را با دقت و حساسیت بیشتری مدیریت کنند تا از ایجاد نگرانی و رفتارهای هیجانی مردم و فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
موسوینژاد در بخش دیگری از این گفتوگو به گزارشهایی درباره حراجها و پیشفروشهای سکه توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: مطابق اخبار منتشرشده، در این حراجها میزان عرضه از تقاضا بیشتر بوده است. همین موضوع به وضوح نشان میدهد موجودی طلا و سکه در بازار به اندازه کافی وجود دارد و مردم نباید در این زمینه دچار نگرانی شوند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: واردات طلای بانک مرکزی نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است؛ موضوعی که میتواند نقش مؤثری در تقویت توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز ایفا کند و فشارهای مقطعی را کاهش دهد.
موسوینژاد یادآور شد: افزایش قیمت جهانی طلا عاملی است که نباید در تحلیل شرایط کنونی بازار ارز نادیده گرفته شود. از سوی دیگر رشد بهای جهانی طلا میتواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم باعث ایجاد تلاطم در بازار ارز داخلی شود و سیاستگذار باید این متغیر خارجی را در تصمیمگیریهای خود مدنظر داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدامات اخیر بانک مرکزی برای مدیریت و ثباتبخشی به بازار ارز اظهار کرد: بانک مرکزی با هماهنگی دستگاههای مختلف، مجموعهای از تصمیمات عملیاتی و هدفمند را برای ساماندهی بازار ارز در دستور کار قرار داده است که میتواند نقش مهمی در کنترل نوسانات بازار ایفا کند.
وی افزود: بازنگری در نظام بودجهبندی و تخصیص ارز با اولویت بنگاههای مولد و ارزآور، کاهش فاصله زمانی بین تخصیص و تأمین ارز بهویژه برای متقاضیان خرد، گسترش پیشفروش ارز صادراتی و تقویت تأمین مالی ارزی پروژهها از طریق ابزارهایی مانند صکوک ارزی، از مهمترین برنامههای اخیر بانک مرکزی است که با هدف افزایش کارایی نظام تخصیص ارز، تسهیل جریان ورودی ارز و کاهش صف و فشار در بازار ارز دنبال میشود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: تأمین مؤثر ارز در تالار اول و تقویت عمق و کارایی بازار توافقی تالار دوم از دیگر اقدامات مهم بانک مرکزی است تا قیمتها بر اساس عرضه و تقاضای واقعی شکل بگیرد. این رویکرد با افزایش شفافیت، تقویت عمق بازار و فاصله گرفتن از نرخهای غیررسمی، به ثبات پایدارتر بازار ارز و هدایت منابع ارزی به سمت تولید کمک خواهد کرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در صورت اجرای دقیق و مستمر این سیاستها، شاهد کنترل نوسانات نرخ دلار و بهبود شرایط معیشتی و قدرت خرید مردم باشیم.
